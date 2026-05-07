قیمت نفت امروز جمعه افزایش یافت
اربیل (کوردستان۲۴) ـ سهام امروز جمعه ۸ مه، سقوط کرد، زیرا درگیریهای ایران و آمریکا در تنگه هرمز امیدها برای دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی این آبراه حیاتی را متزلزل کرد.
بازارهای سراسر جهان این هفته با افزایش خوشبینی نسبت به پایان قریبالوقوع درگیری ۱۰ هفتهای - که باعث افزایش شدید قیمت نفت شده است - شاهد رشد قوی بودند.
با این حال، روز پنجشنبه پس از انتشار خبر حمله نیروهای آمریکایی به اهداف نظامی ایران در پاسخ به حمله به سه ناوشکن آمریکایی در تنگه هرمز و تهدید آتشبس یک ماهه، فضای ریسکپذیری تعدیل شد.
از سوی دیگر، فرماندهی مرکزی ارتش ایران، ایالات متحده را به نقض آتشبس با حمله به یک نفتکش و یک کشتی دیگر متهم کرد.
پس از این درگیریها، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در پلتفرم اجتماعی تروث نوشت: «اگر آنها توافق خود را سریع امضا نکنند، در آینده آنها را بسیار سختتر و با خشونت بیشتری از بین خواهیم برد!»
اما وقتی در واشینگتن از او پرسیده شد که آیا آتشبس هنوز پابرجاست، گفت: «بله، پابرجاست. آنها امروز ما را دست کم گرفتند. ما آنها را غافلگیر کردیم.»
این درگیری یک روز پس از آن رخ داد که ترامپ گفت توافق ممکن است نزدیک باشد و همزمان با آن، تهران پیشنهاد یک صفحهای ایالات متحده برای پایان دادن به درگیری و بازگشایی تنگه هرمز را که معمولاً یک پنجم نفت و گاز جهان از آن عبور میکند، بررسی کرد.
وال استریت ژورنال اعلام کرد که کاخ سفید در حال بررسی از سرگیری عملیاتی برای کمک به عبور کشتیهای تجاری از طریق تنگه هرمز است که ترامپ آن را لغو کرد.
«پروژه آزادی» باعث خشم ایران شده و منجر به حملاتی به امارات متحده عربی شده بود.
قیمت نفت که در سه روز گذشته حدود 10 درصد کاهش یافته بود، امروز جمعه افزایش یافت، هرچند که افزایش قبلی خود را از دست داد.
بازارهای سهام در پایان هفتهای که شاهد افزایش شدید در سراسر جهان بود، عقبنشینی کردند که به لطف افزایش شرکتهای فناوری مرتبط با هوش مصنوعی بود.
توکیو، هنگ کنگ، سیدنی، شانگهای، سنگاپور، ولینگتون، بمبئی، بانکوک، تایپه، مانیل و جاکارتا همگی کاهش یافتند، با این حال، سئول به پیشرفتهای هفته خود به چندین رکورد بالا ادامه داد.
لندن، پاریس و فرانکفورت نیز پایینتر بودند.
این کاهشها پس از عقبنشینی وال استریت رخ داد، جایی که S&P 500 و Nasdaq از بالاترین رکوردهای خود پایین آمدند، اگرچه تحلیلگران خاطرنشان کردند که پس از افزایش اخیر، کاهشها تعجبآور نبودهاند.
کریس وستون از Pepperstone گفت: "بار دیگر، جریان اخبار در جبهه ژئوپلیتیکی نشان داده است که مسیر رسیدن به یک توافق پایدار به هیچ وجه خطی نیست."
وی افزود که "معاملهگران مجبور شدهاند فرضیات مربوط به مسیر درگیری و عادیسازی جریان کشتیها از طریق هرمز را که در چند جلسه گذشته مطرح شده بود، دوباره بررسی کنند."
پوند در برابر دلار تضعیف شد، زیرا به نظر میرسید حزب کارگر حاکم در انتخابات محلی متحمل ضررهای سنگینی خواهد شد که میتواند درخواستها برای استعفای نخست وزیر کییر استارمر یا مواجهه با چالش رهبری را افزایش دهد.
در همین حال، رسانههای ژاپنی گزارش دادند که مقامات از هفته گذشته حدود ۶۴ میلیارد دلار برای تقویت ین هزینه کردهاند.
طبق گزارشها، مداخلات بازار از ۳۰ آوریل آغاز شد، زمانی که این ارز به نزدیک ۱۶۰ در هر دلار رسید که پایینترین نرخ در تقریباً دو سال گذشته است.
از آن زمان تاکنون چندین جهش در ارزش ین رخ داده است که گمانهزنیهایی را در مورد اقدامات بیشتر دولت برانگیخته است. امروز جمعه، نزدیک به ۱۵۷ معامله میشد.
رسانههای محلی گزارش دادند که آتسوشی میمورا، مقام ارشد ارزی ژاپن، روز پنجشنبه از اظهار نظر خودداری کرد.
سرمایهگذاران همچنین منتظر انتشار دادههای اشتغال ایالات متحده هستند که قرار است بعداً منتشر شود، به این امید که ایدهای در مورد تأثیر جنگ و افزایش قیمتها بر اقتصاد به دست آورند.
ارقام کلیدی حدود ساعت 08:10 به وقت گرینویچ:
نفت وست تگزاس اینترمدیت: با 0.5 درصد افزایش به 95.30 دلار در هر بشکه رسید.
نفت خام برنت دریای شمال: با 1.0 درصد افزایش به 101.03 دلار در هر بشکه رسید.
شاخص توکیو - نیکی 225: با 0.2 درصد کاهش به 62713.67 (بسته) رسید.
شاخص هنگ کنگ - هانگ سنگ: با 0.9 درصد کاهش به 26393.71 (بسته) رسید.
شانگهای - کامپوزیت: بدون تغییر به 4179.95 (بسته)
شاخص لندن - FTSE 100: با 0.7 درصد کاهش به 10200.85 رسید.
پوند/دلار: با 1.3580 دلار افزایش از 1.3576 دلار در روز پنجشنبه.
یورو/پوند: با 86.47 پنس کاهش از 86.52 ین.
یورو/دلار: کاهش از ۱.۱۷۴۶ دلار به ۱.۱۷۴۲ دلار.
دلار/ین: کاهش از ۱۵۶.۸۳ ین به ۱۵۶.۸۵ ین.
نیویورک - داو جونز: کاهش ۰.۶ درصدی به ۴۹۵۹۶.۹۷ (بسته).
