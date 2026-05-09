دیدار نخستوزیر اقلیم کوردستان با رئیسجمهور ترکیه در استانبول
مسرور بارزانی در ادامه سفر خود به ترکیه با یاشار گولر وزیر دفاع این کشور دیدار کرد
مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان در جریان سفری رسمی به ترکیه، با رجب طیب اردوغان دیدار و دربارهی روابط دوجانبه، تحولات عراق و مسائل راهبردی منطقه گفتگو کرد.
مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان بعدازظهر امروز شنبه، ۹ مه ۲۰۲۶ (۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵)، در کاخ «دولمهباغچه» شهر استانبول با رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه دیدار کرد. بر اساس بیانیهی رسمی دولت اقلیم کوردستان، در این نشست صمیمانه، طرفین پیرامون تقویت مناسبات دوجانبه میان اقلیم کوردستان و ترکیه، آخرین وضعیت سیاسی عراق و تحولات جاری در سطح منطقه بحث و تبادل نظر کردند.
در ادامهی این برنامهها، نخستوزیر اقلیم کوردستان در دیداری جداگانه با یاشار گولر، وزیر دفاع ترکیه گفتگو کرد. در این نشست بر اهمیت همکاریهای مشترک جهت حفظ ثبات و امنیت مرزی تاکید شد.
مسرور بارزانی که صبح امروز در چارچوب یک سفر رسمی وارد استانبول شده است، در ادامهی دیدارهای خود با وزرای امور خارجه، انرژی و شماری دیگر از مقامات ارشد دولت ترکیه نیز دیدار خواهد کرد. محور اصلی این گفتگوها، توسعهی همکاریهای اقتصادی، انرژی و تعاملات راهبردی میان اربیل و آنکارا عنوان شده است.