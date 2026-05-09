نشست عالیرتبه در استانبول؛ تاکید اربیل و آنکارا بر اهمیت تقویت روابط و هماهنگیهای دوجانبه
دولت اقلیم کوردستان در بیانیهای اعلام کرد که بعدازظهر امروز شنبه، ۹ مه ۲۰۲۶، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، در چارچوب سفری رسمی به ترکیه، در کاخ "دلمه باغچه" استانبول با رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه دیدار و گفتگو کرد.
در این نشست که با حضور وزرای خارجه، انرژی، دفاع و رئیس سازمان اطلاعات ترکیه (میت) برگزار شد، طرفین بر اهمیت تقویت روابط و هماهنگیهای دوجانبه میان ترکیه و اقلیم کوردستان در زمینههای مختلف تأکید کردند. نخستوزیر اقلیم کوردستان ضمن تمجید از نقش اردوغان و ترکیه در حفظ صلح و ثبات منطقه، بر تمایل اقلیم برای گسترش همکاریها تأکید ورزید.
رئیسجمهور ترکیه نیز با ستایش از نقش پرزیدنت بارزانی و اقلیم کوردستان به عنوان عاملی مهم در ثبات منطقه، بر لزوم پایان دادن به تنشها و حل مسالمتآمیز مشکلات از طریق گفتگو تأکید کرد. در بخش دیگری از این دیدار، طرفین در خصوص تلاشهای گروههای سیاسی عراق برای تشکیل کابینه جدید دولت فدرال گفتگو کرده و ابراز امیدواری نمودند که دولت جدید باعث تثبیت آرامش، خدمت به همه طیفها و حل مشکلات میان اربیل و بغداد بر اساس قانون اساسی شود.
همچنین، "فرآیند صلح" و موضوع خلع سلاح پکک از محورهای مهم این گفتگو بود. مسرور بارزانی حمایت خود را از این فرآیند اعلام کرد و اردوغان نیز بر اهمیت تداوم و به نتیجه رساندن آن تأکید نمود.