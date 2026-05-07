اربیل (کوردستان۲۴) ـ داده‌های امروز جمعه ۸ مه، نشان می‌دهد که صنعت آلمان در تلاش برای بهبود است، زیرا جنگ خاورمیانه عدم قطعیت را افزایش داده و هزینه‌ها را بالا برده است و در بحبوحه رکود طولانی مدت، به اقتصاد برتر اروپا آسیب رسانده است.

اداره آمار فدرال، دِستاتیس، اعلام کرد که تولید صنعتی در ماه مارس نسبت به فوریه 0.7 درصد کاهش یافته است، در حالی که مازاد تجاری ماهانه آلمان با 14.3 میلیارد یورو کمترین میزان از ماه مه 2023 بوده است، و واردات بسیار سریع‌تر از صادرات افزایش یافته است.

کارستن برزسکی، تحلیلگر بانک ING، گفت که با در نظر گرفتن همه این داده‌ها، اقتصاد آلمان کندتر از نرخ 0.3 درصد گزارش شده قبلی در سه ماهه اول رشد می‌کند.

وی گفت: "احتمال بازنگری نزولی رشد سه ماهه اول بیشتر شده است" و افزود که داده‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد آلمان "با شروع جنگ در خاورمیانه بدتر شده است."

ایران در واکنش به حملات آمریکا و اسرائیل که خاورمیانه را درگیر جنگی جدید کرد، تنگه هرمز، یک مسیر دریایی که معمولاً حدود یک پنجم نفت و گاز جهان از آن عبور می‌کند، را بسته است.

از آن زمان، قیمت انرژی به شدت افزایش یافته و به اقتصاد انرژی‌محور آلمان که طیف وسیعی از صنایع پرمصرف از جمله فولاد و مواد شیمیایی و همچنین مشتریان پایین‌دستی آنها را در خود جای داده است، ضربه زده است.

شاخص اعتماد Ifo که معیاری برای سنجش احساسات تجاری است، در ماه آوریل به پایین‌ترین سطح خود از زمان همه‌گیری کووید رسید و مقایسه فصلی کم‌نوسان‌تر نشان می‌دهد که تولید صنعتی در سه ماه اول سال ۲۰۲۶، ۱.۲ درصد کمتر از سه ماه آخر سال ۲۰۲۵ بوده است.

این داده‌ها دردسر دیگری برای صدراعظم فریدریش مرتس است که احیای اقتصاد آلمان را در اولویت اصلی خود قرار داده است.

این قدرت اقتصادی اروپا از زمان افزایش تقاضای ناشی از همه‌گیری در سال ۲۰۲۲، عملاً هیچ رشدی نداشته است و این امر تحت تأثیر افزایش شدید هزینه‌های انرژی پس از حمله تمام‌عیار روسیه به اوکراین و افزایش رقابت چین در صنایع کلیدی صادراتی قرار گرفته است.

تعرفه‌های جهانی گسترده اعمال شده توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در آوریل گذشته نیز به تجارت ضربه زده است. طبق گزارش دِستاتیس، صادرات آلمان به ایالات متحده در ماه مارس نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱.۴ درصد کاهش یافته است.

