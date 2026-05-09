ترامپ می‌گوید آنچه در دوره‌ی اخیر در عراق رخ داده بسیار مثبت بوده است

1 ساعت پیش

رئیس‌جمهور ایالات متحده ضمن ابراز خرسندی از روند سیاسی اخیر در بغداد، حمایت کامل خود را از «علی زیدی» برای تشکیل دولت جدید عراق اعلام کرد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز شنبه، ۹ مه ۲۰۲۶ (۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵)، در یک نشست خبری به موضوع تشکیل دولت جدید عراق پرداخت.

وی در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: «آنچه در دوره‌ی اخیر در عراق رخ داده بسیار مثبت بوده است و من از انتخاب علی زیدی به عنوان نخست‌وزیر مأمور تشکیل کابینه خرسند هستم.» این نخستین موضع‌گیری رسمی رئیس‌جمهور آمریکا درباره‌ی روند تشکیل دولت در عراق پس از معرفی علی زیدی است.

در ادامه‌ی این حمایت‌ها، پیت هگست، وزیر دفاع ایالات متحده نیز روز چهارشنبه، ۶ مه ۲۰۲۶ (۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵)، در تماسی تلفنی با علی زیدی، مأموریت وی برای تشکیل کابینه‌ی جدید را تبریک گفت.

پیش از این نیز سفارت آمریکا در بغداد با انتشار بیانیه‌ای رسمی، پشتیبانی خود را از معرفی علی زیدی اعلام کرده بود. این حمایت‌ها در حالی صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ پیش‌تر به‌صورت رسمی با مأموریت نوری مالکی برای تشکیل دولت مخالفت کرده و خواستار تغییر وی شده بود که در نهایت منجر به جایگزینی علی زیدی شد.

علی فالح زیدی در تاریخ ۲۷ آوریل ۲۰۲۶ (۷ اردیبهشت ۱۴۰۵) از سوی نزار آمیدی، رئیس‌جمهور عراق، مأمور تشکیل کابینه شد. این انتصاب پس از آن صورت گرفت که جناح‌های سیاسی در «چارچوب هماهنگی» بر سر کاندیداتوری وی به توافق رسیدند. انتظار می‌رود با حمایت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، روند معرفی اعضای کابینه به پارلمان در مهلت قانونی طی شود.