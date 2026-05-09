ارتش اسرائیل: ۸۵ موضع حزبالله در خاک لبنان هدف قرار گرفتند
حملات اسرائیل به مواضع حزبالله لبنان ادامه دارد
ارتش اسرائیل با انتشار بیانیهای از انهدام زرادخانهها، سکوهای پرتاب موشک و یک مرکز زیرزمینی تولید سلاح متعلق به حزبالله در جریان حملات ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.
ارتش اسرائیل روز شنبه، ۹ مه ۲۰۲۶ (۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵)، اعلام کرد که در چارچوب عملیاتهای مستمر خود در خاک لبنان، ۸۵ حملهی هوایی و زمینی را علیه اهداف متعلق به حزبالله، شامل انبارهای مهمات و سکوهای موشکی، انجام داده است.
در بیانیهی رسمی ارتش اسرائیل آمده است: «نیروهای ما به عملیات خود برای رفع تهدیدها علیه غیرنظامیان و سربازان اسرائیلی در جنوب لبنان ادامه میدهند.» بر اساس این گزارش، در میان اهداف بمباران شده، یک مرکز زیرزمینی در منطقهی «بقاع» که برای ساخت سلاح و تجهیزات جنگی استفاده میشد، منهدم شده است.
ارتش اسرائیل همچنین مدعی شد که گروهی از نیروهای حزبالله را که در حال برنامهریزی برای حمله به سربازان اسرائیلی در جنوب لبنان بودند، هدف قرار داده است. در بخش دیگری از این بیانیه اشاره شده است که علیرغم شلیک چندین فروند موشک از سوی حزبالله به سمت مواضع نیروهای اسرائیلی در طول شبانهروز گذشته، هیچگونه تلفات جانی در صفوف ارتش اسرائیل ثبت نشده است. این تنشها در حالی ادامه دارد که جامعهی جهانی نسبت به گسترش دامنهی درگیریها در منطقه هشدار میدهد.