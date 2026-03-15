تبادلات تجاری با ایران از سر گرفته شد

3 ساعت پیش

پس از توقفی ۱۵ روزه به دلیل شرایط امنیتی، تردد مسافران و تبادلات بازرگانی در گذرگاه‌های مرزی اقلیم کوردستان و ایران از سر گرفته شد.

امروز یکشنبه ۱۵ مارس ۲۰۲۶ (۲۵ اسفند ۱۴۰۴)، فعالیت‌های تجاری و گردشگری در دروازه‌های مرزی «حاجی‌اۆمەران» و «باشماخ» رسماً آغاز شد. در پی بازگشایی مرز حاجی‌اۆمەران، کاروان کامیون‌های حامل کالاهای وارداتی (شامل ۸۰٪ مصالح ساختمانی و ۱۵٪ خودرو) به سمت مرز تمرچین حرکت کردند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که تعطیلی دو هفته‌ای این مرزها معیشت هزاران بازرگان و راننده را تحت تأثیر قرار داده بود. در همین حال، در مرز باشماخ نیز وضعیت به حالت عادی بازگشته و روزانه بیش از ۵۰۰ کامیون حامل مواد غذایی و لبنیات وارد استان سلیمانیه می‌شوند. کارشناسان معتقدند بازگشایی این گذرگاه‌ها، علاوه بر کاهش زیان‌های اقتصادی اقلیم کوردستان، برای اقتصاد ایران که در شرایط جنگی به سر می‌برد، اهمیت راهبردی بالایی دارد.