بغداد خواهان توافق فوری با اقلیم کوردستان به منظور ازسرگیری صادارات نفت شد

3 ساعت پیش

دولت عراق در پی فلج شدن صادرات نفت از جنوب، خواستار توافقی فوری با دولت اقلیم کوردستان برای صادرات نفت کرکوک از طریق بندر جیهان ترکیه شد.

روزنامه‌ی «د نشنال» گزارش داد که دولت فدرال عراق برای مقابله با بحران نقدینگی ناشی از توقف صادرات نفت در پی تنش‌های خاورمیانه و محاصره تنگه هرمز توسط ایران، به دنبال راهکارهای جایگزین است. پس از حملات ایران به نفت‌کش‌ها در بصره، بغداد با ارسال نامه‌ای به دولت اقلیم کوردستان، خواستار انتقال روزانه دست‌کم ۱۰۰ هزار بشکه نفت خام کرکوک از طریق خط لوله اقلیم کوردستان به ترکیه شده است.

مقامات دولت اقلیم کوردستان ضمن ابراز آمادگی برای همکاری در این بحران راهبردی، پیش‌شرط‌هایی از جمله لغو محدودیت‌های ارزی (دلار) بر اقلیم کوردستان و بازگرداندن درآمدهای تجاری منطقه را مطرح کرده‌اند. یک مقام مسئول در اقلیم کوردستان تأکید کرد که پیشنهادهای واقع‌بینانه‌ای روی میز گذاشته شده و اکنون نوبت بغداد است تا با نگاهی پراگماتیک، برای عبور از این بن‌بست اقتصادی به توافق نهایی تن دهد.