جیدی ونس: آمریکا وارد جنگهای طولانی در خاورمیانه نخواهد شد
معاون رئیسجمهور آمریکا تأکید کرد افزایش قیمت سوخت موقتی است ، چهارشنبه ۱۸ مارس ۲۰۲۶ (۲۷ اسفند ۱۴۰۴)، در اظهاراتی دربارهی تنشهای مرتبط با ایران اعلام کرد دولت دونالد ترامپ قصد ندارد وارد جنگهای طولانیمدت در خاورمیانه شود.
او با اشاره به شناخت نزدیک خود از ترامپ گفت: «هیچ تمایلی برای کشاندن آمریکا به درگیریهای طولانی که در سالهای گذشته شاهد آن بودهایم وجود ندارد.»
ونس همچنین تأکید کرد ترامپ به دیدگاههای مختلف توجه میکند و پیش از اتخاذ تصمیم نهایی، نظرات گوناگون را بررسی میکند.
معاون رئیسجمهور آمریکا افزایش قیمت بنزین را موقتی توصیف کرد و گفت این وضعیت در مقایسه با دوره دولت پیشین که قیمتها برای چندین سال در سطح بالا باقی مانده بود، متفاوت است.
او افزود قیمتها هنوز به سطح برخی دورههای چهار سال گذشته نرسیده و از سیاستهای انرژی برخی کشورها که به گفته او بر «انرژی سبز غیرکارآمد» متمرکز بودهاند، انتقاد کرد.
ونس در پایان تأکید کرد دولت آمریکا تدابیری برای حفاظت از اقتصاد این کشور اتخاذ کرده است.