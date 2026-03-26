اقتصاد

سازمان تجارت جهانی: نظام تجارت جهانی با بحرانی بی‌سابقه روبه‌رو است

مدیرکل WTO هشدار داد که بازگشت به شرایط گذشته امکان‌پذیر نیست

جهان تجارت جهانی جنگ خاورمیانە

مدیرکل سازمان تجارت جهانی اعلام کرد که نظام تجارت چندجانبه‌ی جهانی در یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های خود طی دهه‌های اخیر قرار دارد.

نگوزی اوکونجو-ایویالا در نشست وزارتی این سازمان گفت که ساختار فعلی تجارت جهانی با چالش‌های جدی مواجه شده و دیگر نمی‌توان انتظار بازگشت به وضعیت پیشین را داشت.

وی تأکید کرد که اعتماد به این سیستم کاهش یافته و مشکلاتی مانند اختلال در سازوکار حل اختلافات و کاهش شفافیت مالی دولت‌ها، روند همکاری‌های بین‌المللی را با مشکل مواجه کرده است.

مدیرکل WTO همچنین به تأثیر جنگ در خاورمیانه و سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا اشاره کرد و آن‌ها را از عوامل اصلی بی‌ثباتی در بازارهای جهانی دانست.

با وجود این چالش‌ها، اوکونجو-ایویالا خاطرنشان کرد که همچنان بخش بزرگی از تجارت جهانی در چارچوب قوانین WTO انجام می‌شود و حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی می‌توانند فرصت‌های جدیدی برای رشد اقتصادی فراهم کنند.

وی در پایان هشدار داد که کاهش شفافیت می‌تواند به بی‌اعتمادی بیشتر و شکل‌گیری رقابت‌های ناسالم در اقتصاد جهانی منجر شود. 

 

 
مصطفی ابراهیم ,