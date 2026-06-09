استقبال پرزیدنت بارزانی از نخستوزیر پیشین ترکیه
اربیل (کوردستان۲۴)- در دیدار پرزیدنت بارزانی و رهبر حزب آینده ترکیه درباره خطرات و چالشهای پیش روی منطقه تبادل نظر شد.
بارگاه بارزانی در بیانیهای اعلام کرد: «روز سهشنبه ۹ ژوئن ۲۰۲۶ پرزیدنت مسعود بارزانی در پیرمام از احمد داوود اوغلو، رهبر حزب آینده و نخستوزیر پیشین ترکیه استقبال کرد»
در بیانیه آمده است: «در این دیدار درباره اوضاع سیاسی و آخرین تحولات منطقه و خطرات و چالشهای پیش روی آینده منطقه تبادل نظر شد.»
بیانیه میافزاید: «دو طرف بر اهمیت تضمین صلح و حفظ آرامش منطقه تأکید کردند.»
ب.ن