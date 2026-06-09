قدردانی سرکنسول فرانسه از پرزیدنت بارزانی
اربیل (کوردستان۲۴)- بارگاه بارزانی از دیدار پرزیدنت بارزانی و سرکنسول فرانسه در اربیل خبر داد.
بارگاه بارزانی در بیانیهای اعلام کرد: «امروز سهشنبه ۹ ژوئن ۲۰۲۶ در پیرمام پرزیدنت مسعود بارزانی از جناب یان بریم، سرکنسول فرانسه در اربیل استقبال کرد.»
بر پایه بیانیه: «در این دیدار سرکنسول فرانسه خوشحالی خود را از دیدار با پرزیدنت بارزانی ابراز داشت و بر تداوم روابط مهم تاریخی بین اقلیم کوردستان و فرانسه تأکید کرد. همچنین از نقش چشمگیر پرزیدنت بارزانی در حمایت از ایجاد و اهتمام و پیشبرد و تداوم روابط بین دو طرف قدردانی کرد.»
بیانیه میافزاید: «پرزیدنت بارزانی نیز ضمن خیرمقدم گویی به سرکنسول فرانسه اظهار داشت که فرانسه نقش قابل توجهی در تاریخ جنبش رهاییبخش مردم کوردستان داشته است و نقش فرانسه را در تمام مراحل تاریخی مردم کوردستان بااهمیت توصیف کرد و اعلام نمود که به این روابط افتخار میکنیم.»
در بیانیه آمده است: «اوضاع سیاسی و تنشهای منطقه به طور کلی، روند سیاسی در عراق و اقلیم کوردستان نیز از دیگر محورهای گفتوگو در این دیدار بودند.»
ب.ن