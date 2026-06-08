رئیس کل بانک مرکزی: اموال توقیفشده ایران متعلق به دولت نیست
رئیس کل بانک مرکزی ایران تاکید کرد که داراییهای بلوکهشده این کشور، متعلق به بانک مرکزی است و به دولت تعلق ندارد.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، امروز در نشستی سه ساعته (از ساعت ۸ تا ۱۱ صبح) با مدیران و مسئولان چند رسانه داخلی کشور دیدار و گفتگو کرد. پیامدهای تنش و درگیری میان آمریکا و اسرائیل با ایران، وضعیت مالی داخلی، پرونده داراییهای بلوکهشده و چند موضوع دیگر، از محورهای اصلی این نشست بود.
همتی در بخشی از این جلسه با اشاره به موضوع منابع مالی بلوکهشده ایران در خارج از کشور، تاکید کرد که این منابع در واقع متعلق به بانک مرکزی است، نه دولت.
وی در این باره گفت: بخش عمدهای از این داراییها، پول نفت فروختهشدهای است که در گذشته به کشور بازنگشته است. در آن مقطع، دولت به ناچار از بانک مرکزی استقراض کرده است؛ بنابراین در صورت آزادسازی این داراییها، این مبالغ باید به بانک مرکزی بازگردانده شود.
به گزارش رسانههای داخلی ایران، همتی با "لحنی آمیخته به مزاح و کنایه" اظهار داشت که بلوکه شدن برخی از منابع مالی جنبههای مثبتی نیز دارد، "چرا که اگر دولتها به این منابع دسترسی داشته باشند، احتمال دارد آن را در هزینههای جاری و عمومی هدر دهند."
مقامات ارشد ایران پیش از این تایید کردهاند که حجم داراییهای بلوکهشده کشور، ۲۲ میلیارد دلار است.
بررسی وضعیت مالی دولت و کسری بودجه، از دیگر محورهای این نشست بود. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به فشارهای مالی مداوم تاکید کرد که حتی در شرایط عادی و بدون جنگ نیز، وضعیت بودجه کشور با چالشهای جدی روبروست و مدیریت این وضعیت نیازمند همکاری همهجانبه تمام نهادهای دولتی، دستگاهها و سازمانهای دیگر است.
رئیس کل بانک مرکزی در پایان به نقش این بانک در تامین بخشی از نیازهای دولت از جمله پرداخت حقوق و هزینههای عمومی اشاره کرد و افزود: فشارهای مالی بر دولت در ماههای گذشته افزایش یافته است؛ با این حال، بانک مرکزی ضمن حفظ اصول و استقلال ساختاری خود، همراه و پشتیبان دولت و حاکمیت خواهد بود."