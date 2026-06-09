احتمال امضای توافقنامهی نهایی سیستم "آسیکودا" میان اربیل و بغداد در هفتهی آینده
احتمال بسیار زیادی وجود دارد که در جریان نشست هفتهی آینده، هیئتهای دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال به توافق نهایی دست یابند
هیئت دولت اقلیم کوردستان برای نهایی کردن توافق بر سر سیستم گمرکی "آسیکودا" راهی بغداد میشود؛ پیشبینی میشود هفتهی آینده یادداشت تفاهم نهایی میان دو طرف به امضا برسد.
سامی جلال، رئیس هیئت اعزامی دولت اقلیم روز سهشنبه، ۹ ژوئن ۲۰۲۶ (۱۹ خرداد ۱۴۰۵)، کوردستان برای سیستم "آسیکودا"، در گفتگو با رسانهها اعلام کرد که سفر این هیئت به بغداد که پیشتر برای روز دوشنبه برنامهریزی شده بود، به دوشنبهی هفتهی آینده، ۱۵ ژوئن (۲۵ خرداد)، موکول شده است.
به گفتهی این مقام مسئول، احتمال بسیار زیادی وجود دارد که در جریان نشست هفتهی آینده، هیئتهای دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال به توافق نهایی دست یابند. سامی جلال با اشاره به روند گفتگوها تصریح کرد که دو طرف در کلیات سیستم "آسیکودا" به تفاهم رسیدهاند و تنها برخی جزئیات کوچک فنی باقی مانده است. وی تأکید کرد که اقلیم کوردستان با رعایت شروط و مطالبات خود، وارد این سیستم شده و مکانیسمهای آن را اجرایی میکند.
رئیس هیئت دولت اقلیم کوردستان همچنین شایعات مربوط به وجود بنبست در مذاکرات با دولت عراق را رد کرد. وی خاطرنشان کرد که علیرغم گفتگو با دو کابینهی مختلف در کمتر از یک سال، تفاهم بسیار خوبی با کابینهی فعلی عراق برقرار است و هیچ مانع جدی برای رسیدن به توافق نهایی وجود ندارد.
سیستم "آسیکودا" یک سامانهی بینالمللی الکترونیکی برای مدیریت دادههای گمرکی است که توسط سازمان ملل متحد توسعه یافته است. هدف از اجرای این سیستم، الکترونیکی کردن تمامی رویههای گمرکی، تسریع در مبادلات تجاری، پیشگیری از فساد و ایجاد شفافیت در درآمدهای داخلی است. دولت فدرال عراق مدتی است اجرای این سیستم را آغاز کرده و پیوستن اقلیم کوردستان به آن، گامی راهبردی برای یکپارچهسازی رویههای مالی و گمرکی در تمامی مبادی مرزی سراسر عراق محسوب میشود