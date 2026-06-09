احمد داوود اوغلو: پرزیدنت بارزانی باتجربهترین سیاستمدار در سراسر منطقه است
اربیل (کوردستان۲۴)- احمد داوود اوغلو، رهبر حزب آینده و نخستوزیر پیشین ترکیه در جریان بازدید از دفتر مرکزی موسسه رسانهای کوردستان۲۴ در اربیل، خود را «احمد اربیلی» معرفی کرد و تأکید نمود که پرزیدنت مسعود بارزانی نه تنها برای کوردستان بلکه برای سراسر منطقه سیاستمداری باتجربه و بزرگ است.
امروز سهشنبه ۹ ژوئن ۲۰۲۶، احمد داوود اوغلو در گفتوگوی اختصاصی با کوردستان۲۴، ضمن ابراز خوشحالی از سفر به اربیل، گفت: «در مدت دو سال گذشته برای چهارمین بار است که به اربیل سفر میکنم. در گذشته به عنوان نخستوزیر و وزیر امور خارجه سفرهای بیشتری داشتهام، به همین دلیل خودم را احمد اربیلی مینامم.»
او در خصوص دیدارهایش با مقامات بلندپایه اقلیم کوردستان اظهار داشت که با پرزیدنت مسعود بارزانی و مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان دیدار کرده و هوشیار زیباری عضو کمیته اجرایی دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان نیز در نشست حضور داشته است. داوود اوغلو گفت: «در فضایی دوستانه پیشامدهای منطقه و پیامدهای جنگ و روابط ترکیه و اقلیم کوردستان را مورد توجه قرار دادیم.»
همچنین با اشاره به جایگاه پرزیدنت مسعود بارزانی، تأکید کرد: «پرزیدنت بارزانی نه تنها در اقلیم کوردستان و عراق بلکه در سراسر منطقه باتجربهترین سیاستمدار است، بنابراین من با اهمیت ویژهای به نظرات ایشان گوش سپردم و ایشان نیز به ملاحظات بنده توجه کرد.»
وی با اشاره به تنشهای منطقه گفت: «عراق به طور کلی و اقلیم کوردستان به طور اخص از ورود به جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران پرهیز کردند و این سیاستی حکیمانه بود. ما نمیخواهیم برادران کورد بار دیگر رنج بکشند و به جنگ کشیده شوند. نمیخواهیم مردم کورد نسلکشی شود و فاجعه حلبچه تکرار شود.»
داوود اوغلو از اینکه فرصت گفتوگو از طریق کوردستان۲۴ برای وی فراهم شده قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که خداوند کوردستان و تمام منطقه را در برابر خطر حفظ کند.
ب.ن