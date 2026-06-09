رهبر حزب آینده ترکیه: هیچ رهبر سیاسی در عراق به اندازه پرزیدنت بارزانی با تجربه و بزرگ نیست
اربیل (کوردستان۲۴)- رهبر حزب آینده ترکیه سیاست بیطرفانه اربیل در تنش فعلی منطقه را «درست» توصیف کرد و گفت که تصمیم حکیمانه پرزیدنت مسعود بارزانی در این خصوص اقلیم کوردستان را در برابر جنگ حفظ کرد.
روز سهشنبه ۹ ژوئن ۲۰۲۶، احمد داوود اوغلو، نخستوزیر پیشین ترکیه و رهبر حزب آیندهٔ آن کشور در مصاحبه اختصاصی با کوردستان۲۴، سفر خود به اقلیم کوردستان، نتایج دیدارهایش با رهبری سیاسی اقلیم و دیدگاههایش نسبت به معادلات سیاسی و امنیتی منطقه را مورد توجه قرار داد.
داوود اوغلو، ضمن ابراز خوشحالی از سفر به اقلیم کوردستان، گفت که سفر او به اربیل «بازگشت به خانه خود» است.
وی اظهار داشت که در مدت دو سال گذشته برای مشاوره و شرکت در کنفرانسهای مختلف چهار بار به شهرهای اربیل، سلیمانیه و دهوک در اقلیم کوردستان سفر کرده است.
دیدار با پرزیدنت بارزانی و مسرور بارزانی
این سیاستمدار برجسته تأکید کرد: «دیداری دو ساعته با مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان و دیداری یک ساعت و نیمه با پرزیدنت مسعود بارزانی داشتم. سابقه دوستی ما ۲۴ ساله است و در شرایط دشوار همیشه از همدیگر حمایت کردهایم.»
او توضیح داد که در دیدارهایش اوضاع عمومی جهان، پیامدهای حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، تأثیرات جنگ بر منطقه و روابط بین ترکیه، عراق و اقلیم کوردستان را بررسی کردهاند.
موضع بیطرفانه اربیل و جایگاه والای پرزیدنت بارزانی
رهبر حزب آینده ترکیه، در خصوص موضع بیطرفانه اربیل در جنگ فعلی منطقه نیز اظهار نظر کرد و آن را سیاستی «بسیار درست» توصیف کرد. «کورد در جنگهای گذشته به خصوص جنگ عراق و ایران شاهد فاجعه حلبچه بوده و بیشترین قربانی را داده است. به همین دلیل حفظ بیطرفی در این دوره از تکرار فجایع جلوگیری میکند.»
همچنین تجارب تاریخی پرزیدنت مسعود بارزانی را در حفظ جایگاه اقلیم کوردستان ستود و تأکید کرد که «پرزیدنت بارزانی تنها رهبر سیاسی فعال در منطقه است که پس از سال ۱۹۹۱ و اشغال کویت شاهد تمام تحولات بوده است، در حالی که سایر رهبران همدوره در منطقه درگذشتهاند.»
وی افزود که پرزیدنت بارزانی با در پیش گرفتن سیاستی حکیمانه اقلیم کوردستان را در برابر جنگ و تنش حفظ کرد و اجازه نداد که کورد به ابزاری در کشمکش نیروهای خارجی تبدیل شود.
پایگاه اربیل و کرکوک و همزیستی مسالمتآمیز
داوود اوغلو گفت: «شهر اربیل در خاورمیانه دارای پایگاهی برجسته و مؤثر است و من خود را احمد اربیلی مینامم.»
همزیستی جوامع مختلف را نیز مورد توجه قرار داد و تأکید کرد که «نباید جوامع مختلف در ترکیه و اقلیم کوردستان به عنوان تهدیدی برای امنیت در نظر گرفته شوند، آنها منابع غنی انسانی هستند.»
او کرکوک را «یک عراق کوچک» توصیف کرد که در حال حاضر استانداری از جامعه ترکمان دارد. وضعیت ترکمانها در اقلیم کوردستان را نیز مطلوب دانست که «نتیجه وجود همزیستی مسالمتآمیز در اقلیم کوردستان است.»
روابط اقلیم کوردستان و ترکیه و روند صلح در آن کشور
داوود اوغلو تأکید کرد که ترکیه و اقلیم کوردستان دو شریک راهبردی و دوست مهم هستند. روند صلح در ترکیه را نیز یک موضوع جدی تلقی کرد که «پیشبرد خوبی داشته و برای دو طرف اهمیت بسیار دارد.»
موانع پیش روی آموزش زبان کوردی در ترکیه را هم مورد توجه قرار داد و خواستار رفع آن شد. پایان دادن به مسئله قیومیت در آن کشور را هم ضروری دانست تا زمینه برای تدوین یک قانون اساسی دموکراتیک و بدون تبعیض فراهم شود.
تشکیل کابینه جدید دولت اقلیم کوردستان، سیاست داخلی عراق و مسئله گروههای شبهنظامی
داوود اوغلو، تعامل نخستوزیر جدید عراق در رابطه با پرهیز از تبعیض فرقهای را امری مثبت تلقی کرد، اما عدم مشارکت جامعه ترکمان در کابینه او را نقص بزرگی دانست.
وی تأکید کرد «لازم است که همیشه نمایندگی کورد در بغداد قوی باشد و پارت دموکرات کوردستان همچون یک نیروی مؤثر نقش ایفا کند، زیرا هیچ رهبر سیاسی در عراق به اندازه پرزیدنت بارزانی با تجربه و بزرگ نیست.»
از پارت دموکرات و اتحادیه میهنی کوردستان خواست که تفاوت دیدگاهها را کنار بگذارند و با هم در بغداد همکاری کنند. او ابراز امیدواری کرد که کابینه جدید دولت اقلیم کوردستان در اسرع وقت تشکیل شود.
در رابطه با موضوع خلع سلاح گروههای شبهنظامی در عراق نیز گفت: «در دوره آینده این محور اصلی خواهد بود، زیرا در هر کشوری که ارتش رسمی وجود دارد نباید گروههای شبهنظامی حضور داشته باشند. عدم حضور گروههای شبهنظامی امنیت و آرامش در پی خواهد داشت و این موجب توسعه اقتصادی و جذب سرمایهگذاری خواهد شد.»
شجاعت مردم کورد و پیام نهایی
رهبر حزب آینده ترکیه گفت: «هر کسی به کورد بگوید خشونتطلب بیشک کورد را نشناخته است و ذات این مردم را نشناخته است. اما هرکسی بگوید خصوصیت کورد مردانگی است، شناخت عمیقی از آن به دست آورده است، زیرا کورد طبیعتاً دارای خصوصیت مردانگی، شجاعت و جوانمردی است.»
داوود اوغلو در پایان سخنانش از حضور در مرکز موسسه رسانهای کوردستان۲۴ ابراز خوشحالی کرد و از اینکه از طریق کوردستان۲۴ برای وی فرصت گفتوگو فراهم شده است، قدردانی کرد.
ب.ن