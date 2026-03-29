یک نهاد وابسته به اتحادیه‌ی اروپا از کشتی‌های تجاری خواست از آب‌های یمن فاصله بگیرند

نهاد «اسپیدس» وابسته به اتحادیه‌ی اروپا در بیانیه‌ای از کشتی‌های تجاری خواست از آب‌های یمن فاصله بگیرند. این هشدار در پی تشدید تنش‌ها در منطقه و ورود گروه «انصارالله» (حوثی‌ها) به درگیری میان ایران، آمریکا و اسرائیل صادر شده است.

در این بیانیه آمده است که سطح تهدید برای کشتی‌هایی که ارتباط مستقیمی با آمریکا و اسرائیل ندارند، «متوسط» ارزیابی می‌شود، با این حال توصیه شده است برای کاهش ریسک، از این آب‌ها دوری شود. این نهاد همچنین تأکید کرد که به‌طور مستمر وضعیت منطقه را رصد کرده و در حالت آماده‌باش قرار دارد.

نهاد اسپیدس با هدف حفاظت از کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و خلیج عدن از سوی اتحادیه اروپا ایجاد شده است.

این هشدار پس از آن صادر شد که روز شنبه ۸ فروردین ۱۴۰۵ (۲۸ مارس ۲۰۲۶)، یحیی سریع، سخنگوی حوثی‌های یمن، اعلام کرد نیروهای این گروه نخستین عملیات نظامی خود را با استفاده از چند موشک بالستیک علیه اهداف حساس نظامی در جنوب اسرائیل انجام داده‌اند.

وی این حمله را در چارچوب تصمیم قبلی برای مداخله مستقیم نظامی و در حمایت از ایران، لبنان، عراق و فلسطین توصیف کرد و افزود این عملیات همزمان با حملات ایران و حزب‌الله لبنان انجام شده و به اهداف خود دست یافته است.

سخنگوی حوثی‌ها همچنین تأکید کرد که این حملات ادامه خواهد داشت تا اهداف اعلام‌شده این گروه محقق شود و اسرائیل به حملات خود در منطقه پایان دهد.

حوثی‌های یمن یکی از گروه‌های مسلحی هستند که خود را بخشی از محور مقابله با آمریکا و اسرائیل می‌دانند و در ماه‌های اخیر نقش فعال‌تری در تحولات نظامی منطقه ایفا کرده‌اند.