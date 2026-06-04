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اربیل (کوردستان۲۴)- دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، امروز پنجشنبه ۵ ژوئن، در جدیدترین تلاش خود برای به جا گذاشتن ردپایش در پایتخت ایالات متحده، از طرحی برای افزودن «گردشگاه ترامپ» به بنای یادبود لینکلن خبر داد.

ترامپ گفت که این مسیر پیاده‌روی، بنای یادبود آبراهام لینکلن، رئیس‌جمهور دوران جنگ داخلی را به رودخانه پوتوماک در همان نزدیکی متصل می‌کند.

ترامپ در دفتر بیضی شکل خود در حالی که برای اولین بار از این طرح رونمایی می‌کرد، به خبرنگاران گفت: «آنها می‌خواهند آن را (گردشگاه ترامپ) بنامند. نمی‌دانم که آیا می‌خواهم این کار را انجام دهم یا نه، اما قرار است زیبا باشد.»

کار بر روی طرح ترامپ برای بازسازی استخر بازتابنده در نزدیکی بنای یادبود لینکلن در نشنال مال به تازگی تکمیل شده است و روز پنجشنبه آب به آن پمپاژ می‌شود.

برای دومین روز متوالی، ترامپ ۷۹ ساله نموداری با عنوان «استخر ما بزرگتر از آسمان‌خراش‌هاست» را نشان داد و مقیاس استخر را با سه ساختمان معروف مقایسه کرد.

ترامپ از زمان بازگشت به قدرت در سال گذشته، یک برنامه عظیم کارهای عام‌المنفعه را در واشنگتن آغاز کرده است، مجموعه‌ای از بناهای یادبود را بازسازی کرده، جناح شرقی کاخ سفید را برای ساخت یک سالن رقص تخریب کرده و در حال برنامه‌ریزی برای ساخت یک طاق نصرت عظیم است.

او حتی سعی کرده نام خود را بر روی چندین موسسه، از جمله مرکز هنرهای نمایشی کندی، حک کند.

اما طرح این رئیس‌جمهور میلیاردر برای تغییر بنای یادبود محبوب لینکلن و احتمالاً تغییر نام بخشی از آن به نام خودش، شاید بزرگترین تغییر او تاکنون باشد.

چندین طرح ترامپ با موانعی روبرو شده‌اند و زمان تا پایان دوره دوم و نهایی ریاست جمهوری او کمی بیش از دو سال و نیم دیگر رو به اتمام است.

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