تورم سالانه ترکیه در ماه مه به ۳۲.۶ درصد رسید
اربیل (کوردستان۲۴)- بر اساس آمار رسمی منتشرشده در امروز جمعه ۵ ژوئن، نرخ تورم سالانه ترکیه در ماه مه با افزایش اندکی نسبت به ماه قبل، از ۳۲.۴ درصد در آوریل به ۳۲.۶ درصد رسیده است.
آژانس آمار ترکیه (TUIK) اعلام کرد که شاخص قیمت مصرفکننده در ماه مه نسبت به ماه قبل ۱.۷ درصد افزایش یافته است. این رقم در مقایسه با رشد ۴.۲ درصدی ماه آوریل کاهش نشان میدهد، اما همچنان عمدتاً تحت تأثیر افزایش هزینههای مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها قرار دارد.
نرخ تورم سالانه در ماه آوریل نیز فراتر از پیشبینیها افزایش یافته و پس از ثبت ۳۰.۹ درصد در ماه مارس، به ۳۲.۴ درصد رسیده بود.
اقتصاد ترکیه از دسامبر ۲۰۲۱ تاکنون با تورم بالای ۳۰ درصد مواجه بوده است؛ وضعیتی که هزینههای زندگی را برای میلیونها شهروند این کشور به طور قابلتوجهی افزایش داده است.
تورم سالانه ترکیه در ماه مه سال ۲۰۲۴ به بیش از ۷۵ درصد رسید، اما پس از آن روندی کاهشی را در پیش گرفت.
همچنین، اتاق بازرگانی استانبول (ITO) اعلام کرد که نرخ تورم سالانه در ماه مه در استانبول، بهعنوان بزرگترین شهر ترکیه، ۳۶.۸ درصد بوده است.
بانک مرکزی ترکیه ماه گذشته پیشبینی خود از نرخ تورم پایان سال را از ۲۱ درصد به ۲۴ درصد افزایش داد و دلیل اصلی این بازنگری را رشد بهای انرژی در پی تنشها و درگیریهای خاورمیانه عنوان کرد.
با این حال، این نهاد پولی پیشبینی کرده است که نرخ تورم تا پایان سال ۲۰۲۷ به ۱۲ درصد کاهش یابد و در سال ۲۰۲۸ به سطح تک رقمی نزدیک شود.
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