دولت اقلیم کوردستان حفاظت از محیط زیست را در اولویت کار خود قرار داده است

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴)- همزمان با فرارسیدن روز جهانی محیط زیست در ۵ ژوئن ۲۰۲۶، دولت اقلیم کوردستان اعلام کرده است که حفاظت از محیط زیست را در صدر اولویت‌های برنامه‌های خود قرار داده و از طریق اجرای طرح‌های راهبردی، گام‌های مؤثری برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و گسترش فضای سبز برداشته است.

در حالی که بسیاری از کشورهای جهان امروز با برگزاری برنامه‌ها و فعالیت‌های مختلف، روز جهانی محیط زیست را گرامی می‌دارند، دولت اقلیم کوردستان نیز با وجود چالش‌های مالی سال‌های اخیر، توانسته است از طریق اجرای «طرح کمربند سبز اربیل» و «طرح روشنایی»، بیش از ۱.۱ میلیون تُن از انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهد.

وضعیت فضای سبز در اقلیم کوردستان

بر اساس آمارهای رسمی، میزان پوشش سبز در اقلیم کوردستان به ۲۰ درصد رسیده است؛ رقمی که نشان‌دهنده پیشرفت برنامه‌های زیست‌محیطی و توسعه فضای سبز در سال‌های اخیر است.

در شهر اربیل، پیش‌بینی می‌شود با تکمیل «طرح کمربند سبز اربیل»، سهم فضای سبز از مساحت شهر به بیش از ۲۵ درصد افزایش یابد.

همچنین برآوردها نشان می‌دهد که میزان فضای سبز در شهر سلیمانیه بین ۲۲ تا ۲۳ درصد است. این رقم در دهوک به ۲۰ تا ۲۲ درصد رسیده و در حلبچه نیز حدود ۲۰ درصد برآورد می‌شود.

کمربند سبز اربیل؛ بزرگ‌ترین طرح زیست‌محیطی منطقه

«طرح کمربند سبز اربیل» یکی از مهم‌ترین طرح‌های زیست‌محیطی دولت اقلیم کوردستان به شمار می‌رود. این طرح شامل ایجاد کمربندی سبز به طول ۷۸ کیلومتر در اطراف اربیل است.

در چارچوب این طرح، هفت میلیون اصله درخت از گونه‌های زیتون، پسته و پرتقال کاشته خواهد شد. در مرحله نخست نیز کاشت ۷۰۰ هزار نهال در مساحتی بالغ بر ۴ هزار و ۲۰۰ دونم در دستور کار قرار گرفته است.

بر اساس برآوردها، اجرای کامل این طرح سالانه از انتشار حدود ۱۲۰ هزار تُن دی‌اکسید کربن جلوگیری خواهد کرد و نقش مهمی در بهبود کیفیت هوا و افزایش پوشش گیاهی منطقه خواهد داشت.

«طرح روشنایی» و کاهش آلاینده‌ها

در کنار توسعه فضای سبز، «طرح روشنایی» نیز به عنوان یکی از طرح‌‌های راهبردی دولت اقلیم کوردستان در حوزه انرژی و محیط زیست شناخته می‌شود.

این طرح با تأمین برق ۲۴ ساعته برای شهروندان، زمینه خاموشی حدود شش هزار ژنراتور محلی را فراهم کرده است؛ اقدامی که به کاهش نزدیک به ۳۵۰ هزار تُن انتشار گازهای گلخانه‌ای منجر شده است.

دولت اقلیم کوردستان تأکید کرده است که مجموع اقدامات انجام‌شده در چارچوب برنامه‌های کابینه نهم تاکنون موجب کاهش بیش از ۱.۱ میلیون تُن از انتشار گازهای گلخانه‌ای شده و گامی مهم در مسیر بهبود وضعیت زیست‌محیطی و توسعه پایدار در اقلیم کوردستان به شمار می‌رود.

ب.ن