از اروپا تا خلیج؛ تقاضای بالا برای محصولات کشاورزی اقلیم کوردستان

1 ساعت پیش

در چارچوب راهبرد جدید کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان برای بازاریابی بین‌المللی، بخش کشاورزی اقلیم گام‌های بزرگی را در مسیر صادرات محصولات متنوع برداشته است. در همین راستا، "هیمن سید مراد" مدیرکل کشاورزی اربیل، در گفت‌وگوی اختصاصی با وب‌سایت "کوردستان۲۴" اعلام کرد که محصولات بومی اقلیم به دلیل کیفیت بالا با استقبال گسترده‌ای مواجه شده و جغرافیای صادراتی آن‌ها به کشورهای عربی و اروپایی توسعه یافته است.

بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی مدیرکل کشاورزی اربیل، عسل کوردستان، به عنوان نخستین محصول در چارچوب این استراتژی، به بازارهای اروپا (به‌ویژه فرانسه) و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر شده است.

همچنین اکنون رب گوجه‌فرنگی تولید شده در کارخانه‌های اقلیم کوردستان به صورت مستمر روانه کشورهای اروپایی می‌شود.

در بخش محصولات استراتژیک و بومی، "برنج آکره" و "ارده آمیدی" به طور گسترده به بازارهای سوئد، آلمان و بریتانیا رسیده است.

انار مناطق "حلبچه و زاخو" نیز، در حجم بالا و به صورت رسمی به بازارهای امارات و قطر صادر شده است. همچنین سیب‌زمینی اقلیم نیز به کشورهای قطر، امارات، عربستان سعودی و بحرین ارسال شده و انتظار می‌رود ماه آینده حجم صادرات این محصول رشد چشمگیری داشته باشد.

مدیرکل کشاورزی اربیل خاطرنشان کرد که فرایند صادرات، با توجه به فصول سال و قوانین بازارهای هدف تنظیم شده است. به عنوان مثال، کشور امارات از ماه ژوئیه تا سپتامبر مرزهای خود را برای واردات باز می‌کند و اقلیم کوردستان نیز در همین بازه زمانی محصولات خود را ارسال می‌نماید؛ این در حالی است که کشوری مانند عربستان سعودی در این فصل به منظور حمایت از تولیدات داخلی خود، واردات را موقتاً متوقف کرده است.

هیمن سید مراد، تاکید کرد که اقلیم کوردستان در کنار صادرات بین‌المللی، به بخش اصلی سبد غذایی کل عراق تبدیل شده است؛ به طوری که روزانه بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ کامیون از انواع محصولات کشاورزان اقلیم به استان‌های مرکزی و جنوبی عراق ارسال می‌شود.