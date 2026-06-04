پیام رئیس اقلیم کوردستان در روز جهانی محیط زیست

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اربیل (کوردستان۲۴)- رئیس اقلیم کوردستان در روز جهانی محیط زیست بر کار مشترک برای ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست و کاهش تهدیدات علیه طبیعت، تأکید کرد.

امروز جمعه ۵ ژوئن ۲۰۲۶، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان به مناسبت روز جهانی محیط زیست، پیامی منتشر کرد.

متن پیام

در روز جهانی محیط زیست، به همه فعالان محیط زیست، سازمان‌ها و جهات مربوطه در اقلیم کوردستان که دلسوزانه برای حفاظت از طبیعت و زیستگاه زیبای میهن‌مان تلاش می‌کنند، تبریک می‌گویم.

حفاظت از محیط زیست و رویارویی با پیامدهای تغییرات آب و هوایی تنها وظیفه دولت نیست و یک مسئولیت بزرگ میهنی و انسانی مشترک است. وظیفه همه ما است که در مراکز آموزشی، خانواده و نهادها با هم برای ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست و کاهش تهدیدات علیه طبیعت میهن‌مان تلاش کنیم.

تأکید می‌کنیم که اقلیم کوردستان همچنان به همکاری و کار مشترک با دولت عراق فدرال و جامعه بین‌المللی برای حفاظت از منابع طبیعی و تضمین یک زیستگاه سالم و آینده‌ای بهتر برای نسل‌های آینده، ادامه می‌دهد.

روز جهانی محیط زیست بر همه مبارک باد.

ب.ن