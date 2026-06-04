3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴)- گروه حزب‌الله تحت حمایت ایران، روز پنجشنبه توافق آتش‌بس جدید در لبنان را رد کرد و اسرائیل اعلام کرد که نیروهای خود را از این کشور خارج نخواهد کرد. این تلاش‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای توقف جنگ در آنجا را به عنوان بخشی از تلاش او برای صلح با تهران، تضعیف کرد.

تهران اصرار دارد که در هرگونه توافقی با واشینگتن برای پایان جنگ، آتش‌بس در لبنان نیز گنجانده شود و در روزهای اخیر اشاره کرده است که اگر اسرائیل به حملات خود در آنجا ادامه دهد، می‌تواند مستقیماً برای حمایت از حزب‌الله مداخله کند.

نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، توافق میان اسرائیل و دولت لبنان با میانجیگری آمریکا برای پایان دادن به جنگ را رد کرد. حزب‌الله طرف مذاکرات نبود.

ترامپ در واشینگتن به خبرنگاران گفت که معتقد است پیشرفت در لبنان در حال انجام است و این کشور شایسته صلح است. وی افزود: «همانطور که می‌دانید، این وضعیت مدت زیادی است که ادامه دارد.» در همین حال، اسرائیل به حملات هوایی خود به جنوب لبنان ادامه داد و یسرائیل کاتز، وزیر دفاع، گفت که نیروهای اسرائیلی از منطقه عقب‌نشینی نخواهند کرد و عملیات در لبنان را که در ماه مارس همزمان با جنگ علیه ایران به آن حمله کردند، متوقف نخواهند کرد.

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که حزب‌الله را در سال ۱۹۸۲ تأسیس کرد، گفت که «حداقل خواسته مقاومت» در لبنان این است که اسرائیل به مواضعی که قبل از شروع جنگ در اختیار داشت، عقب‌نشینی کند.

کاهش آتش

علاوه بر لبنان، ساکنان غزه، شمال اسرائیل و کویت نیز این هفته بمباران شدند، علیرغم توافقات آتش‌بس که با میانجیگری ایالات متحده حاصل شده و ظاهراً در حال اجرا هستند. ترامپ روز چهارشنبه گفت که این توافقات «آتش را کم می‌کند» اما جنگ را به طور کامل متوقف نمی‌کند.

نیروهای ایرانی و آمریکایی روز چهارشنبه در یکی از شدیدترین مراحل جنگ از زمان آتش‌بس در اوایل آوریل که خصومت‌های گسترده را متوقف کرد، در خلیج به تبادل آتش پرداختند. نیروهای ایرانی حملات پهپادی به کویت انجام دادند که به گفته مقامات، یک نفر کشته و بیش از ۶۰ نفر زخمی شدند. ارتش آمریکا در نزدیکی تنگه هرمز حملات هوایی انجام داد.

دو منبع آگاه گفتند که یک حمله پهپادی مشکوک باعث توقف بارگیری نفت در بندر الفحل پس از انفجار شد.

این تنگه که یک پنجم نفت و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور می‌کند، بیش از سه ماه پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، همچنان تا حد زیادی بسته است.

داده‌های کشتیرانی نشان می‌دهد که صادرات نفت ایران به پایین‌ترین سطح خود در شش سال گذشته رسیده است، در حالی که قیمت جهانی نفت حدود سه درصد کاهش یافته است و امید می‌رود آتش‌بس در لبنان به واشینگتن و تهران کمک کند تا راهی دیپلماتیک برای خروج از جنگ پیدا کنند.

با وجود اظهارات مکرر ترامپ از اواخر ماه مارس مبنی بر قریب‌الوقوع بودن توافق، نشانه‌های کمی از پیشرفت دیپلماتیک وجود داشته است.

ترامپ تحت فشار داخلی برای کاهش قیمت سوخت قبل از انتخابات کنگره در ماه نوامبر است. مجلس نمایندگان روز چهارشنبه در یک شکست برای رئیس جمهور آمریکا، قطعنامه‌ای را تصویب کرد تا مانع از ادامه جنگ توسط او شود. این رأی‌گیری تا حد زیادی نمادین است، زیرا بعید است ترامپ آن را امضا و به قانون تبدیل کند.

سید مجتبی خامنه‌ای، رهبر ایران، روز پنجشنبه در پیامی گفت که دشمنان ایران در میدان نبرد شکست خورده‌اند و اکنون در تلاش برای ایجاد تفرقه داخلی هستند.

تهران میلیاردها دلار درآمد نفتی، کاهش تحریم‌ها بر صادرات نفت خام، لغو محاصره بنادر خود توسط آمریکا و ادامه کنترل تنگه هرمز را می‌خواهد.

ترامپ که همواره اعلام کرده است که جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای اولویت اصلی اوست، به خبرنگاران گفت که واشینگتن برای دستیابی به اورانیوم غنی‌شده خود نیازی به توافق با ایران ندارد.

او در دفتر بیضی‌شکل خود افزود: "فکر نمی‌کنم اگر بخواهیم بتوانند ما را متوقف کنند، دلیلی وجود ندارد که بتوانند. همه چیز تمام شده است." ایران معتقد است که برنامه هسته‌ای آن برای اهداف صلح‌آمیز است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وابسته به سازمان ملل متحد روز پنجشنبه اعلام کرد که با وجود جنگی که سه ماه پیش آغاز شد، هیچ تغییر قابل توجهی در برنامه هسته‌ای ایران نمی‌بیند.

رویترز/ب.ن