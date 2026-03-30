دولت روسیە جوانان اقلیم کوردستان را به جشنوارهی بینالمللی یکاترینبورگ دعوت کرد
دولت روسیه بهطور رسمی از دانشجویان و جوانان اقلیم کوردستان دعوت کرد تا در جشنوارهی بینالمللی جوانان ۲۰۲۶ که قرار است در شهر یکاترینبورگ برگزار شود، شرکت کنند؛ رویدادی جهانی که با حضور هزاران جوان از دهها کشور برگزار خواهد شد.
دولت روسیه، روز سهشنبه ۳۱ مارس ۲۰۲۶ (۱۱ فروردین ۱۴۰۵)، با انتشار یک دعوتنامه رسمی، از دانشجویان و جوانان اقلیم کوردستان برای مشارکت در جشنوارهی بینالمللی جوانان ۲۰۲۶ دعوت به عمل آورد.
بر اساس این اعلام، این جشنوارهی جهانی از تاریخ ۱۱ سپتامبر آغاز شده و تا ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶ در شهر یکاترینبورگ ادامه خواهد داشت. پیشبینی میشود بیش از ۱۰ هزار جوان از داخل روسیه و حدود ۱۹۰ کشور مختلف جهان در این رویداد حضور یابند.
جوانان اقلیم کوردستان که در سالهای گذشته نیز در این جشنواره شرکت داشتهاند، امسال نیز فرصت حضور در این گردهمایی بینالمللی را خواهند داشت.
هدف از برگزاری این جشنواره، تقویت ارتباطات و ایجاد شبکههای بینالمللی میان رهبران جوان جهان عنوان شده است. همچنین تبادل تجربیات و ایدهها در حوزههایی مانند فرهنگ، علم، رسانه، ورزش و تجارت، و نیز گفتوگو درباره چالشهای جهانی و یافتن راهکارهای مشترک، از دیگر محورهای اصلی این رویداد است.
در دعوتنامهی دولت روسیه تأکید شده که تمامی هزینههای مربوط به سفر و اقامت شرکتکنندگان توسط میزبان تأمین خواهد شد. همچنین اعلام شده است که علاقهمندان میتوانند تا تاریخ ۳۰ آوریل ۲۰۲۶ (۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵) از طریق ثبتنام آنلاین و تکمیل فرمهای مربوطه، درخواست خود را برای شرکت در این جشنواره ارائه دهند.