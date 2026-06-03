رایزنی پرزیدنت بارزانی با رئیس ائتلاف "عزم" عراق
بارگاه بارزانی از دیدار پرزیدنت مسعود بارزانی با رئیس ائتلاف سیاسی "عزم" و رایزنی درباره آخرین تحولات سیاسی کشور خبر داد.
بر اساس بیانیهای که از سوی بارگاه بارزانی منتشر شده است، پرزیدنت مسعود بارزانی امروز چهارشنبه (۱۳ خرداد ۱۴۰۵ / ۳ ژوئن ۲۰۲۶)، از مثنی سامرایی، رئیس ائتلاف عزم استقبال کرد.
در این بیانیه آمده است که دو طرف در این دیدار، آخرین وضعیت و تحولات سیاسی عراق به طور کلی و همچنین سطح هماهنگی و همکاری میان جریانهای سیاسی مختلف کشور را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
کاوە جم ,