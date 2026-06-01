شهین صابر: سینمای کوردی از مرزها فراتر رفته است

اربیل (کوردستان۲۴)- سخنگوی اولین جشنواره فیلم کوردی بیرمنگام می‌گوید که اکران ده‌ها فیلم در جشنواره نشان می‌دهد سینمای کوردی توسعه پیدا کرده و از مرزها فراتر رفته است.

امروز دوشنبه ۱ ژوئن ۲۰۲۶، اولین جشنواره فیلم کوردی بیرمنگام که ۳۳ فیلم در آن اکران شد به پایان رسید و به آثار برتر جوایز اهدا شد.

شهین صابر، سخنگوی جشنواره به کوردستان۲۴ گفت: «در بین فیلم‌های اکران شده سه فیلم بلند و دو انیمیشن نیز وجود داشت. بیشتر فیلم‌ها در ژانر درام ارائه شدند. اکران ۳۳ فیلم در جشنواره نشان می‌دهد که سینمای کوردی توسعه پیدا کرده و از مرزها فراتر رفته است.»

وی افزود: «به هفت فیلم برتر جوایز اهدا شد. فیلم (لیمو از همه چیز باخبر است) جایزه بهترین فیلم. فیلم (موری) جایزه بهترین کارگردانی. فیلم (مانگ) جایزه بهترین سینماتوگرافی و فیلم (کو‌ڕ) جایزه بهترین بازیگر دختر را از آن خود کردند.»

او در ادامه گفت: «جایزه بهترین بازیگر پسر نیز به ماهر حسن در فیلم (ژان) اهدا شد. این فیلم همچنین جایزه بهترین سناریو را کسب کرد. فیلم (آنیتا در میان اخبار گم شده است) جایزه بهترین گرافیک و فلیم (گَران) هم جایزه بهترین مونتاژ را دریافت کردند.»

در اولین جشنواره فیلم کوردی بیرمنگام شمار قابل توجهی از کارگردانان، بازیگران، هنرمندان و علاقمندان به سینما حضور داشتند. این جشنواره به فرصتی برای حمایت بیشتر از سینمای کوردی و توسعه روابط بین هنرمندان تبدیل شد.

