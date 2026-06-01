اربیل (کوردستان۲۴)- برای اولین بار در اقلیم کوردستان نمایشگاهی ویژه برای انتشاراتی‌های کوردی برگزار می‌شود و سرپرست نمایشگاه می‌گوید که هدف اصلی آن احیای اعتماد به نویسندگان و کتاب کوردی است.

امروز دوشنبه ۱ ژوئن ۲۰۲۶، ریبین فتاح، سرپرست اولین نمایشگاه کتاب کوردی در اربیل به کوردستان۲۴ گفت: «از ۴ ژوئن به مدت یک هفته، اولین نمایشگاه کتاب کوردی تحت عنوان (کوردی نوشتن و کوردی فکر کردن) در اربیل برگزار خواهد شد.»

وی افزود که در این نمایشگاه بیش از ۱۰۰ انتشاراتی از بخش‌های مختلف کوردستان و اروپا مشارکت خواهند داشت و «برای اولین بار است که یک نمایشگاه ویژه برای انتشاراتی‌های کوردی در این سطح وسیع در اقلیم کوردستان برگزار می‌شود.»

ریبین فتاح تأکید کرد: «یکی از اهداف اصلی این نمایشگاه، احیای اعتماد به نویسندگان و کتاب کوردی است. در همین راستا، نمایشگاه می‌کوشد با برجسته کردن ارزش کتاب‌ها و تولیدات فرهنگی داخلی، پیوند میان مخاطب و ادبیات کوردی را تقویت کند. هدف نهایی آن است که نویسندگان کورد جایگاه شایسته خود را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل ارتقای آگاهی و توسعه فرهنگی جامعه باز یابند.»

همچنین توضیح داد که بیشتر انتشاراتی‌ها با محصولات جدید و ارزشمند مشارکت می‌کنند و در فروش محصولات تخفیف در نظر گرفته می‌شود. او این نمایشگاه را فرصت خوبی برای تقویت پیوند خواننده و نویسنده کورد دانست.

در اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان به طور سالانه نمایشگاه بین‌المللی کتاب برگزار می‌شود. اما امسال به دلیل تشدید تنش نظامی در منطقه این نمایشگاه برگزار نشد.

ب.ن