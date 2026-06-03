توافق بزرگ در بغداد؛ شرکتهای نفتی خارجی کار خود را در اقلیم آغاز میکنند
نخستوزیر عراق در نشستی فوقالعاده با هیئتی از اقلیم کوردستان و نمایندگان شرکتهای نفتی خارجی، دستور داد تا از فردا تمامی این شرکتها فعالیت خود را از سر بگیرند؛ اقدامی که با هدف جبران خسارتهای اقتصادی سنگین ناشی از جنگ و انسداد تنگه هرمز صورت میگیرد.
علی فالح زیدی، نخستوزیر عراق، امروز چهارشنبه میزبان هیئتی بلندپایه از دولت اقلیم کوردستان به ریاست "کمال محمد صالح" وزیر منابع طبیعی بود. در این نشست که نمایندگان شماری از شرکتهای بینالمللی نفتی نیز حضور داشتند، وزرای امور خارجه و نفت و همچنین رئیس ستاد کل ارتش عراق نیز شرکت کردند.
بر اساس بیانیهای که از سوی دفتر نخستوزیری عراق منتشر شده، در این نشست گزارش مفصلی از وضعیت فعالیت شرکتهای نفتی در سایه تحولات و درگیریهای اخیر منطقه به سمع و نظر نخستوزیر رسید. همزمان، چشماندازی جامع و کاربردی برای ازسرگیری هرچه سریعتر فعالیت این شرکتها مورد بررسی قرار گرفت.
در همین راستا، "زیدی" نهادهای ذیربط را مکلف کرد تا تمامی الزامات و بسترهای لازم برای تأمین امنیت فعالیت شرکتهای نفتی در اقلیم کوردستان را فراهم کنند.
نخستوزیر عراق، با اشاره به اینکه توقف صادرات نفت از طریق تنگه هرمز، خسارت اقتصادی سنگینی به کشور وارد کرده است، تأکید کرد: باید تمامی تلاشها برای جبران این زیانها بسیج شود و این امر تنها از طریق حل چالشهای موجود و افزایش سطح تولید نفت امکانپذیر است.
رئیس دولت عراق در پایان این نشست رسماً اعلام کرد که از فردا (پنجشنبه)، تمامی شرکتهای نفتی در اقلیم کوردستان باید فعالیت خود را آغاز کنند. وی، بر اهمیت همکاری مشترک، ایجاد محیطی امن و مناسب و تأمین زیرساختهای اساسی برای تحقق این هدف تأکید کرد.