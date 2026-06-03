کویت دو دیپلمات ایرانی را اخراج کرد

1 ساعت پیش

وزارت امور خارجه کویت با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که دو دیپلمات ایرانی را عناصر نامطلوب شناخته و به آن‌ها 24 ساعت فرصت داده است تا خاک این کشور را ترک کنند. هم‌زمان، کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در کویت نیز احضار و یادداشت اعتراض شدیدی تسلیم وی شد.

بر اساس این بیانیه، "حمد سلیمان المشعان" معاون وزیر امور خارجه کویت، امروز چهارشنبه "حامد حمید" کاردار سفارت ایران را احضار کرد. در این دیدار، علاوه بر تسلیم یادداشت اعتراض رسمی دولت کویت نسبت به "تداوم حملات تهران"، تصمیم این کشور مبنی بر کاهش تعداد کارکنان سفارت ایران در کویت به وی ابلاغ شد. همچنین از دو دیپلمات ایرانی خواسته شد ظرف 24 ساعت آینده خاک کویت را ترک کنند.

معاون وزیر امور خارجه کویت در تشریح دلایل این اقدام اظهار داشت: این تصمیم پس از حملات متوالی موشکی و پهپادی ایران اتخاذ شد؛ حملاتی که بامداد امروز چندین تأسیسات غیرنظامی و حیاتی کویت، از جمله فرودگاه بین‌المللی این کشور را هدف قرار دادند. وی، افزود که این حملات متأسفانه منجر به جان باختن یک نفر و مجروح شدن ده‌ها شهروند غیرنظامی شده و خسارات مادی فراوانی به تأسیسات حیاتی و مقرهای دیپلماتیک وارد کرده است.

این مقام کویتی حملات مذکور را "نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی دولت کویت، نقض صریح منشور سازمان ملل متحد، اصول حقوق بین‌الملل و قطعنامه شماره 2817 شورای امنیت توصیف کرد.

وی، با تأکید بر اینکه کویت این حملات را با شدیدترین لحن ممکن محکوم می‌کند، تصریح کرد که کشورش هرگونه استفاده از خاک یا حریم هوایی خود برای هرگونه اقدام خصمانه علیه کشورهای دیگر را قاطعانه رد می‌کند.

وزارت امور خارجه کویت در پایان بر "حق کامل و مشروع این کشور در دفاع مشروع از خود و اتخاذ تمامی اقدامات لازم برای صیانت از حاکمیت، امنیت، خاک، حریم هوایی و جان شهروندان و مقیمان در برابر این رفتارهای خصمانه و سازمان‌یافته، در انطباق کامل با قوانین بین‌المللی" تأکید کرد.