صدها مرکز گردشگری در دهوک از مهمانان استقبال میکنند
اربیل (کوردستان۲۴) ـ با فرارسیدن عید قربان، استان دهوک در حال استقبال از دهها هزار گردشگر داخلی و خارجی است و به نظر میرسد که این استان قصد دارد شهرت گردشگری خود را افزایش دهد.
این استان با آبشارها، کوهها و مناظر جذاب به یکی از پرطرفدارترین مقاصد گردشگری عراق تبدیل شده است و انتظار میرود بیش از 30000 بازدیدکننده در طول روزهای عید از آن دیدن کنند.
بیشتر گردشگران از مرکز و جنوب عراق به دهوک سفر کردهاند.
مناظر طبیعی این استان، به ویژه آبشار سیلاو و چشمه آشَوا، به جاذبه اصلی دهوک در فصل تابستان تبدیل شدهاند به طوریکه کمتر مقصد دیگری در منطقه میتواند با آن برابری کند.
برای بسیاری از بازدیدکنندگان، سفر به دهوک اولین مواجهه با شمال غربی اقلیم کوردستان است و تأثیراتی که بر جای میگذارد ماندگار است.
ماهر قیسی، هنرمندی از بغداد که اولین بار است به این استان سفر میکند، گفت: «دهوک یکی از زیباترین شهرها است. دیدن این طبیعت برای ما منبع شادی زیادی است. ما تصمیم گرفتهایم چند روز اینجا بمانیم تا از تمام مناطق گردشگری لذت ببریم.»
محمد جفال، یکی دیگر از بازدیدکنندگان، ضمن قدردانی از مهماننوازی مردم منطقه به گزارشگر کوردستان24 گفت: «آشَوا مکانی جذاب و متمایز است. احترام و استقبال مردم کوردستان و دهوک، اقامت ما در اینجا را به تجربهای خاص تبدیل کرده است.»
افزایش تعداد بازدیدکنندگان تصادفی نیست. در کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان، بخش گردشگری دهوک با تکمیل بیش از 50 طرح جدید گردشگری در سراسر استان، گسترش قابل توجهی داشته است. امروزه، دهوک دارای نزدیک به ۷۰۰ مرکز گردشگری از انواع مختلف و ۲۳۰ مکان گردشگری طبیعی است، مقیاسی از امکانات که جایگاه آن را به عنوان یکی از مقاصد گردشگری پیشرو در عراق و منطقه تثبیت کرده است.
صاحبان مراکز گردشگری میگویند که برنامهها برای استقبال از هجوم گردشگران عید به خوبی در حال انجام است. متین عشاوی، که یکی از مکانهای گردشگری استان را اداره میکند، گفت خدمات با بالاترین استاندارد ممکن به مهمانان ارائه میشود.
رونق گردشگری نشان دهنده مسیر وسیعتری برای دهوک است. این استان که در شمال غربی اقلیم کوردستان با ترکیه و سوریه هممرز است، مدتهاست که به عنوان یک دروازه تجاری کلیدی عمل میکند و تأثیر آن بر اقتصاد منطقهای همچنان رو به افزایش است.
دهوک با جمعیتی بیش از ۱.۶ میلیون نفر، در دهههای اخیر خود را به عنوان یک مرکز فرهنگی، اقتصادی و اداری مهم در اقلیم کوردستان تثبیت کرده است.
با سفر دهها هزار گردشگر به اقلیم کوردستان در این عید، به نظر میرسد که این استان قصد دارد شهرت خود را که گردشگران عراقی را به تعداد فزایندهای جذب میکند، افزایش دهد.
ب.ن