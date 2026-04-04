یحیی اربیلی، نقاش و خوشنویس برجسته کورد، موفق شد مقام دوم یک مسابقه و نمایشگاه معتبر بین‌المللی را در کشور پاکستان از آن خود کند.

این هنرمند روز شنبه در گفت‌وگو با شبکه خبری "کوردستان ۴" درباره جزئیات این رویداد اظهار داشت: این رقابت و نمایشگاه، یکی از رویدادهای هنری حائز اهمیت در سطح جهانی است که بیش از ۳۰۰ هنرمند از ۲۰ کشور مختلف از جمله پاکستان، هند، ترکیه، صربستان، اندونزی، کشورهای عربی، سریلانکا، بنگلادش، نپال، نیجریه و مالزی در آن به رقابت پرداختند.

اربیلی، هدف از برگزاری این رویداد را ایجاد پل‌های ارتباط فرهنگی و تبادل تجربیات هنری میان ملل مختلف دانست و افزود: حضور در این پلتفرم منجر به شکل‌گیری سطوح جدیدی از اشتراکات هنری شد. خوشبختانه توانستم با ارائه اثری متفاوت و خلاقانه که مورد تمجید هیئت داوران قرار گرفت، مقام دوم را کسب کنم. این موفقیت گواهی بر سطح بالای توانمندی هنری و تلاش مستمر هنرمندان کورد در عرصه‌های بین‌المللی است.

وی، همچنین خاطرنشان کرد که این جایزه فرصتی ارزشمند برای معرفی نام و جایگاه هنر کوردی در سطح جهان است و می‌تواند انگیزه‌ای برای سایر هنرمندان جهت حضور فعال‌تر در رویدادهای جهانی باشد.

درباره جشنواره بین‌المللی پاکستان

جشنواره بین‌المللی پاکستان سالانه میزبان مجموعه‌ای از هنرمندان سرشناس و نوگرا از سراسر جهان است. این فستیوال با هدف حمایت از هنر، توسعه استعدادها و تقویت پیوندهای فرهنگی میان کشورها برگزار می‌شود. اهمیت این رویداد در آن است که فراتر از یک مسابقه ساده، فضایی برای کشف دیدگاه‌ها و سبک‌های نوین هنری و تشویق به خلاقیت فراهم می‌آورد.

نگاهی به سوابق یحیی اربیلی

یحیی اربیلی، نقاش و خوشنویس متولد شهر اربیل، دارای مدرک دیپلم حسابداری و کارشناسی حقوق است. او که از سال ۲۰۱۰ به حرفه وکالت اشتغال داشته، هم‌اکنون به عنوان دستیار قضایی در وزارت دادگستری فعالیت می‌کند.

اربیلی، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه خوشنویسی از سال ۱۹۹۳ آغاز کرد و در سال ۱۹۹۴ از بنیان‌گذاران انجمن خوشنویسان کوردستان بود. پیشینه هنری او شامل افتخارات متعددی است، از جمله:

نمایش اثر "تابلوی نقره" در نمایشگاهی در واشینگتن، آمریکا.

حضور در چندین نمایشگاه و رقابت بین‌المللی در کشورهای ایتالیا، مالزی، هند، ترکیه، اردن، مصر، قطر، الجزایر، لبنان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی.