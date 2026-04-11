پایان انتظار در تالار شیشهای؛ بورس تهران با سوخت مذاکرات مستقیم اوج گرفت
نشست مستقیم هیئتهای دیپلماتیک واشینگتن و تهران با میانجیگری اسلامآباد آغاز شد. از نخستین لحظات شروع این دیدار، آثار مثبت آن به وضوح بر بازارهای انرژی و شاخصهای مالی نمایان شده است.
در این نشست سهجانبه که با حضور رئیس ستاد ارتش پاکستان برگزار شد، هیئت بلندپایه آمریکایی شامل جیدی ونس (معاون رئیسجمهور آمریکا)، استیو ویتکوف و جارد کوشنر (مشاوران دونالد ترامپ) با هیئت عالیرتبه جمهوری اسلامی ایران به ریاست محمدباقر قالیباف (رئیس مجلس) و عباس عراقچی (وزیر امور خارجه) گفتگو کردند. منابع خبری اعلام کردند که هیئت آمریکایی با ۲۰۰ نفر و هیئت ایرانی با ۷۰ نفر در این مذاکرات حضور یافتهاند.
واکنش فوری بازارها
با آغاز این نشست، بازارها روی خوش خود را نشان دادند. کاهش احتمال درگیری در منطقه باعث واکنش سریع شد. قیمت نفت خام برنت ۱.۸٪ و نفت سبک آمریکا ۲٪ افزایش یافت. همچنین تردد کشتیهای تجاری در تنگه هرمز به وضعیت عادی بازگشته و روزانه حدود ۶۰ کشتی از این آبراه حیاتی عبور میکنند. از سوی دیگر با کاهش ریسکهای محیطی، هزینه بیمه کشتیها بین ۵٪ تا ۸٪ کاهش یافته است.
بازار سرمایه تهران نیز از این فضا بینصیب نماند و شاخص بورس با رشد ۱.۷ درصدی روبرو شد. همچنین به دلیل تنشزدایی، هزینه حملونقل کالا به بنادر جنوبی ایران ۳٪ کاهش یافته است که این موضوع تاثیر مستقیمی بر قیمت کالاها در بازارهای داخلی ایران گذاشته است.