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اربیل (کوردستان۲۴)- سخنگوی دولت اقلیم کوردستان اعلام کرد که اربیل و بغداد در راستای تقویت همکاری‌ها و حل‌وفصل مسائل مشترک، یک هیئت عالی هماهنگی دائمی تشکیل خواهند داد. وی همچنین تأکید کرد که دولت اقلیم برای رفع موانع مالی و تسریع در ازسرگیری تولید و صادرات نفت، آمادگی کامل برای همکاری با دولت فدرال عراق را دارد.

پیشوا هورامانی، سخنگوی دولت اقلیم کوردستان، روز چهارشنبه ۱۰ ژوئن ۲۰۲۶ در کنفرانسی خبری پس از نشست شورای وزیران گفت که در این نشست سه موضوع اصلی شامل پرونده نفت، درآمدهای داخلی و تطبیق آن‌ها با سامانه «آسیکودا» و نیز تشکیل هیئت عالی هماهنگی میان اربیل و بغداد مورد بررسی قرار گرفته است.

هورامانی درباره تشکیل این هیئت توضیح داد که این اقدام در پی سفر اخیر مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، به بغداد و به پیشنهاد دولت اقلیم مطرح شده و با استقبال دولت فدرال عراق روبه‌رو شده است.

به گفته وی، این هیئت به‌صورت دائمی فعالیت خواهد کرد و با هدف تقویت هماهنگی و پیگیری پرونده‌های مشترک میان دو طرف تشکیل می‌شود. او افزود که بخشی از اعضای هیئت ثابت خواهند بود و برخی دیگر متناسب با موضوعات و نیازهای هر پرونده تغییر خواهند کرد.

سخنگوی دولت اقلیم همچنین به موضوع ازسرگیری صادرات نفت اشاره کرد و گفت هیئتی متشکل از نمایندگان دولت اقلیم و شرکت‌های نفتی در این زمینه با نخست‌وزیر عراق دیدار کرده‌اند. وی تأکید کرد که دولت اقلیم اقدامات لازم را برای ازسرگیری صادرات نفت آغاز کرده و آماده است هرگونه همکاری و تسهیلات مورد نیاز را در اختیار دولت فدرال قرار دهد.

هورامانی در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به پیامدهای تنش‌های منطقه‌ای هشدار داد و اظهار داشت که تحولات جاری، عراق، اقلیم کوردستان و کشورهای همسایه را با چالش‌های امنیتی و اقتصادی قابل توجهی مواجه کرده است. او افزود که این شرایط علاوه بر تبعات امنیتی، مشکلات و فشارهای مالی گسترده‌ای نیز ایجاد کرده و به همین دلیل دولت اقلیم از تلاش‌های دولت فدرال برای رفع موانع و ازسرگیری صادرات نفت حمایت کامل می‌کند.

وی تأکید کرد که همکاری و هماهنگی میان اربیل و بغداد در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری برای عبور از چالش‌های اقتصادی و حفظ ثبات ضروری است.

ب.ن