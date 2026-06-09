مسکو در پی حملات متقابل ایران و آمریکا خواستار خویشتنداری شد

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اربیل (کوردستان۲۴)- روسیه امروز چهارشنبه ۱۰ ژوئن، در پی تشدید دوباره تنش‌ها میان ایران و آمریکا، از طرفین خواست خویشتنداری کنند و از گسترش درگیری‌های نظامی در منطقه جلوگیری شود.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، در جمع خبرنگاران با ابراز نگرانی از تحولات اخیر گفت: «ما عمیقاً نگران دور جدید رویارویی نظامی میان آمریکا و ایران هستیم؛ بحرانی که به باور ما با حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز شد.» وی افزود که مسکو از همه طرف‌های درگیر می‌خواهد فوراً حملات نظامی را متوقف کرده و برای کاهش تنش‌ها اقدام کنند.

این موضع‌گیری پس از آن مطرح شد که ایران حملاتی را علیه پایگاه‌های آمریکایی در اردن و بحرین انجام داد و همزمان به کشورهای حاشیه خلیج هشدار داد که در صورت استفاده آمریکا و اسرائیل از خاک آنها برای انجام عملیات علیه ایران، مسئولیت پیامدهای آن متوجه این کشورها خواهد بود.

حملات اخیر در واکنش به عملیات نظامی آمریکا علیه اهدافی در ایران انجام شد؛ عملیاتی که واشینگتن آن را پاسخی به سرنگونی یک بالگرد نظامی آمریکایی اعلام کرده است. این تحولات، آتش‌بس برقرارشده در ماه آوریل را با چالش جدی مواجه کرده و نگرانی‌ها درباره بازگشت درگیری‌های گسترده‌تر را افزایش داده است.

تنش‌های تازه همچنین اظهارات پیشین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را زیر سؤال برده است. او پیش‌تر گفته بود مذاکرات برای دستیابی به توافقی پایدار و پایان دادن به جنگ در خاورمیانه وارد «مراحل پایانی» شده است.

درگیری میان ایران و آمریکا که از ماه فوریه آغاز شد، تأثیرات گسترده‌ای بر امنیت منطقه و بازارهای جهانی بر جای گذاشت و پیش از برقراری آتش‌بس، موجب افزایش بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی در خاورمیانه شده بود.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که ارتش آمریکا اعلام کرده عملیات تلافی‌جویانه خود علیه ایران، که به گفته واشینگتن در پاسخ به سرنگونی یک بالگرد تهاجمی آپاچی انجام شده بود، به پایان رسیده است.

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