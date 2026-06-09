تهران: کشورهای منطقه در پشتیبانی از اقدامات خصمانه علیه ایران «مسئولیت قانونی و اخلاقی» دارند
اربیل (کوردستان۲۴)- وزارت امور خارجه ایران، امروز چهارشنبه ۱۰ ژوئن، اعلام کرد که حملات جدید آمریکا به اهدافی در جنوب ایران، تلاشهای دیپلماتیک جاری برای پایان دادن به درگیریها را تضعیف کرده است.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در پیامی ویدیویی که از رسانههای داخلی پخش شد، واشینگتن را به ارسال پیامهای متناقض و اتخاذ مواضع متغیر متهم کرد و گفت: «متأسفانه ایالات متحده با پیامهای متناقض، تغییر مداوم مواضع و مطالبات خود و همچنین نقضهای مکرر آتشبس، به روند دیپلماتیک آسیب میزند.»
وی تأکید کرد که هرگونه تلاش برای حلوفصل بحران از مسیر گفتوگو، با توسل به زور و اقدامات نظامی در میدان با چالش مواجه میشود. بقایی افزود: «هر روند دیپلماتیکی زمانی آسیب میبیند که همزمان با آن از ابزارهای نظامی و اقدامات غیرقانونی استفاده شود.»
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که تنشها میان تهران و واشینگتن بار دیگر افزایش یافته و دو طرف طی روزهای اخیر حملات متقابلی علیه یکدیگر انجام دادهاند.
وزارت امور خارجه ایران همچنین بار دیگر از کشورهای منطقه، به ویژه کشورهای ساحل جنوبی خلیج، خواست مانع استفاده آمریکا و اسرائیل از خاک یا تأسیسات خود برای انجام عملیات علیه ایران شوند.
این وزارتخانه در بیانیهای تأکید کرد که کشورهای منطقه «مسئولیت قانونی و اخلاقی» دارند از هرگونه استفاده از قلمرو، حریم هوایی یا زیرساختهای خود برای برنامهریزی، سازماندهی، اجرا یا پشتیبانی از اقدامات خصمانه علیه ایران جلوگیری کنند.
تهران پیشتر نیز هشدار داده بود که هرگونه همکاری یا تسهیل عملیات نظامی علیه ایران از سوی کشورهای منطقه، میتواند پیامدهایی برای امنیت و ثبات منطقه به همراه داشته باشد.
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