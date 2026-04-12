فرودگاه‌های اروپا طی سه هفته‌ی آینده با کمبود شدید سوخت هواپیما روبرو خواهند شد

شورای بین‌المللی فرودگاه‌های اروپا هشدار داد که در صورت عدم بازگشایی کامل تنگه‌ی هرمز طی سه هفته‌ی آینده، صنعت هوانوردی این قاره با کمبود شدید سوخت و لغو گسترده‌ی پروازها مواجه خواهد شد.

شورای بین‌المللی فرودگاه‌های اروپا (ACI Europe) که نمایندگی فرودگاه‌های اتحادیه‌ی اروپا را بر عهده دارد، با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که ذخایر سوخت هواپیما در این قاره رو به پایان است. این نهاد تاکید کرد که پیامدهای ناشی از فعالیت‌های نظامی، فشار مضاعفی بر زنجیره‌ی تامین سوخت وارد کرده است.

بر اساس نامه‌ای که نسخه‌ای از آن به دست روزنامه‌ی فایننشال تایمز رسیده است، این سازمان مراتب نگرانی عمیق خود را به آپوستولوس تزیتزیکوستاس، کمیسر حمل‌ونقل اتحادیه‌ی اروپا، ابلاغ کرده است. در بخشی از این نامه آمده است: «چنانچه تردد تجاری و پایدار از طریق تنگه‌ی هرمز طی ۳ هفته‌ی آینده به‌طور چشمگیری از سر گرفته نشود، کمبود سوخت هواپیما سراسر اتحادیه اروپا را فرا خواهد گرفت.»

نزدیک شدن به فصل تابستان و اوج‌گیری سفرهای گردشگری که اقتصاد بسیاری از کشورهای اروپایی به آن وابستگی راهبردی دارد، بر شدت این نگرانی‌ها در سطح قاره سبز افزوده است.

در شرایطی که برخی از کشورهای آسیایی مانند ویتنام به اجرای سیستم «سهمیه‌بندی» برای توزیع سوخت هواپیما روی آورده‌اند، اروپا هنوز با کمبود فراگیر مواجه نشده است؛ با این حال، قیمت سوخت به دو برابر افزایش یافته و شرکت‌های هواپیمایی نسبت به احتمال لغو پروازها هشدار داده‌اند.

به گزارش آژانس خبری آرگوس مدیا، روز پنجشنبه بهای هر تن سوخت هواپیما در شمال غربی اروپا به ۱۵۷۳ دلار رسید، در حالی که پیش از آغاز درگیری‌های نظامی ایران، این رقم حدود ۷۵۰ دلار بود.

شرکت‌های هواپیمایی اروپایی اعلام کرده‌اند که تنها برای چند هفته آینده سوخت کافی در اختیار دارند و تامین‌کنندگان قادر به ارائه‌ی تضمین برای تحویل سوخت در ماه مه (اردیبهشت و خرداد) نیستند.

در همین راستا، اواخر هفته‌ی گذشته ۴ فرودگاه در ایتالیا به دلیل اختلال در عملکرد یکی از تامین‌کنندگان اصلی، محدودیت‌هایی را برای مصرف سوخت هواپیما اعمال کردند. اگرچه این مشکل ارتباط مستقیمی با وضعیت تنگه‌ی هرمز نداشت، اما نشان‌دهنده‌ی شکنندگی زنجیره‌ی تامین است.

تنگه‌ی هرمز یکی از مهم‌ترین آبراه‌های بین‌المللی است که مسیر انتقال حدود ۴۰ درصد از سوخت هواپیمای جهان از آن می‌گذرد و هرگونه انسداد در آن، تبعات گسترده‌ای برای صنعت هوانوردی جهانی در پی دارد.