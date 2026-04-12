واکنش تند مدیرعامل "ادنوک" به تهدیدات تهران: تنگه هرمز ملک شخصی ایران نیست

مدیرعامل شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک) با لحنی شدید به تهدیدات اخیر تهران واکنش نشان داد و تأکید کرد که تنگه هرمز متعلق به ایران نیست که اختیار بستن آن را داشته باشد. وی، هشدار داد که هرگونه اخلال در تردد دریایی در این منطقه، تهدیدی مستقیم علیه امنیت انرژی و اقتصاد جهانی محسوب می‌شود.

سلطان الجابر، مدیرعامل شرکت "ادنوک"، روز یکشنبه ۱۲ آوریل ۲۰۲۶ در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی "ایکس" نوشت: تنگه هرمز هرگز ملک ایران نبوده است که بتواند آن را مسدود کرده یا کشتیرانی در آن را محدود کند.

الجابر، در ادامه اظهارات خود خاطرنشان کرد که هرگونه توقف در تردد کشتی‌ها از این آبراه حیاتی، به مثابه قطع کردن یکی از شریان‌های اصلی اقتصاد بین‌الملل است. وی، تصریح کرد که این اقدام نه تنها امنیت انرژی، بلکه امنیت غذایی و سلامت تمامی کشورهای جهان را به طور مستقیم هدف قرار می‌دهد.

مدیرعامل ادنوک، در پایان پیام خود نسبت به پیامدهای چنین رویکردی هشدار داد و گفت: این رفتارهای غیرقانونی، خطرناک و غیرقابل قبول است. جهان نمی‌تواند چنین وضعیتی را تحمل کند و هرگز اجازه نخواهد داد چنین اتفاقی رخ دهد.