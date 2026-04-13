میدان گازی کورمور در محدوده‌ی شهرستان چمچمال در استان سلیمانیه‌ی اقلیم کوردستان واقع شده است

شرکت اماراتی دانه‌گاز پس از چند هفته وقفه و فعالیت مقطعی، از آغاز به کار مجدد و عادی تاسیسات گازی کورمور در اقلیم کوردستان با رعایت تدابیر شدید ایمنی خبر داد.

شرکت اماراتی دانه‌گاز روز دوشنبه، ۱۳ آوریل ۲۰۲۶ (۲۴ فروردین ۱۴۰۵)، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که فعالیت‌های عادی در تاسیسات میدان گازی کورمور واقع در محدوده‌ی شهرستان چمچمال به طور کامل از سر گرفته شده است. بر اساس این بیانیه، بازگشت به روند عادی تولید پس از آن صورت می‌گیرد که در هفته‌های گذشته، روند کار در این میدان به شکل مقطعی و با وقفه مواجه شده بود. این شرکت تاکید کرده است که در مدت توقف فعالیت‌های عادی، با هماهنگی دقیق با نهادهای دولتی، تدابیر عملیاتی بسیار محتاطانه و ایمنی را در دستور کار قرار داده است. دانه‌گاز در پایان بیانیه‌ی خود تصریح کرد که اولویت اصلی در اتخاذ این تدابیر، حفظ جان و سلامت کارکنان و همچنین محافظت از تاسیسات و سرمایه‌های این میدان بوده است.

اهمیت راهبردی میدان کورمور و چالش‌های امنیتی

میدان گازی کورمور که در محدوده‌ی شهرستان چمچمال در استان سلیمانیه واقع شده است، یکی از بزرگترین میادین تولید گاز در اقلیم کوردستان و عراق به شمار می‌رود. شرکت «پرل پترولیوم» با مشارکت دانه‌گاز، مدیریت تولید در این میدان را بر عهده دارد که منبع اصلی تامین گاز برای نیروگاه‌های تولید برق داخلی محسوب می‌شود.

در سال‌های اخیر، به ویژه در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، این میدان بارها هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفته است. در یکی از شدیدترین حملات که در ماه آوریل سال ۲۰۲۴ رخ داد، ۴ کارمند خارجی جان خود را از دست دادند و چندین نفر دیگر مجروح شدند. این حملات تاکنون بارها به توقف عملیات در این میدان منجر شده و تاثیر مخربی بر کاهش روند تامین برق در اقلیم کوردستان داشته است.