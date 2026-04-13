برگزاری نخستین جشنواره فیلم کوردی در بیرمنگام با مشارکت ۳۵۰ اثر
نخستین دوره جشنواره فیلم کوردی با نمایش ۳۵۰ اثر سینمایی و با حضور جمعی از هنرمندان و فعالان فرهنگی در شهر بیرمنگام بریتانیا برگزار میشود.
دارو عزیز، هنرمند و دبیر اجرایی این جشنواره، روز دوشنبه ۱۳ آوریل ۲۰۲۶ در گفتگو با "کوردستان ۲۴" اظهار داشت: این رویداد هنری که به همت گروهی از فیلمسازان و فعالان کورد پایهگذاری شده، با هدف حمایت از سینماگران، معرفی فرهنگ غنی کوردستان به جوامع بینالمللی و ایجاد بستری برای تعامل مستقیم میان هنرمندان و مخاطبان شکل گرفته است.
وی افزود: در این جشنواره، مجموعهای از فیلمهای بلند و کوتاه از هر چهار بخش کوردستان و همچنین آثار سینماگران کورد مقیم خارج (دیاسپورا) به نمایش درمیآید. محوریت این آثار، بازنمایی زندگی، هویت، تاریخ و چالشهای اجتماعی جامعه کوردستان است. همچنین نشستهای تخصصی و پنلهای گفتگو با حضور کارشناسان سینما پیشبینی شده تا فرصتی برای تبادل تجربیات فنی و هنری فراهم شود.
عزیز، با اشاره به اهمیت این رویداد تاکید کرد: این نخستین بار است که جشنوارهای اختصاصی برای سینمای کوردی در بیرمنگام برگزار میشود. تیم اجرایی و داوطلبان ما پیش از این تجربه موفق برگزاری دو نشست فرهنگی دیگر را در این شهر داشتهاند و امیدواریم این جشنواره توجه گسترده مخاطبان و رسانهها را به خود جلب کند.
دبیر جشنواره در پایان با قدردانی از روحیه همکاری تیم اجرایی گفت: آنچه این رویداد را متمایز میکند، تلاش شبانهروزی و خالصانه سینماگران باتجربهای است که داوطلبانه برای سربلندی این پروژه فعالیت میکنند. دریافت بازخوردهای مثبت از سوی بینندگان و روزنامهنگاران، بزرگترین پاداش برای خستگیناپذیری تیم ماست.
نخستین جشنواره فیلم کوردی بیرمنگام از تاریخ ۲۸ مه ۲۰۲۶ آغاز به کار خواهد کرد. این رویداد به مدت ۴ روز ادامه خواهد داشت و در پایان به ۸ اثر برگزیده، جوایز ویژهای اهدا خواهد شد.