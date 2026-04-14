هزینه‌ی واردات سوخت اتحادیه‌ی اروپا طی ٤٤ روز ٢٢ میلیارد یورو افزایش یافته است

3 ساعت پیش

رئیس کمیسیون اروپا با اشاره به پیامدهای مستقیم تنش‌های خاورمیانه بر معیشت شهروندان، اعلام کرد هزینه‌ی واردات سوخت اتحادیه اروپا در تنها ۴۴ روز، ۲۲ میلیارد یورو افزایش یافته است.

اورسولا فون‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، روز دوشنبه، اعلام کرد که پیامدهای بحران کنونی خاورمیانه دیگر مسئله‌ای دور از اروپا نیست. به گفته‌ی وی، این بحران اکنون به «موضوعی مرتبط با زندگی روزمره‌ی اروپایی‌ها» تبدیل شده و تأثیر مستقیمی بر بهای سوخت، هزینه‌های گرمایشی و قیمت کالاهای اساسی گذاشته است.

این اظهارات پس از نشست فوق‌العاده‌ی کمیسیون اروپا در بروکسل بیان شد؛ نشستی که به بررسی پیامدهای اقتصادی، امنیتی و انرژی بحران خاورمیانه در سایه‌ی افزایش خطرات برای بازارهای اروپایی اختصاص داشت. رئیس کمیسیون اروپا فاش کرد که اتحادیه اروپا در هفته‌های گذشته بهای سنگینی پرداخته است؛ به‌گونه‌ای که بدون هیچ‌گونه افزایشی در حجم انرژی تأمین‌شده، هزینه‌ی واردات سوخت در مدت‌زمان تنها ۴۴ روز، ۲۲ میلیارد یورو افزایش یافته است.

اورسولا فون‌درلاین خاطرنشان کرد که هفته‌ی آینده در جریان نشست غیررسمی شورای اروپا در قبرس، یک بسته‌ی پیشنهادی عملیاتی برای مدیریت این وضعیت ارائه خواهد شد. این بسته شامل هماهنگی بیشتر کشورهای عضو در حوزه‌ی انرژی، حمایت از خانواده‌های کم‌درآمد و تسریع گام‌ها به‌سوی استقلال انرژی است.

وی در خصوص اقدامات فوری تأکید کرد که اولویت اصلی، هماهنگی برای پر کردن مخازن گاز و ذخایر نفتی است تا از تبدیل شدن بازار اروپا به میدان رقابت میان دولت‌ها جلوگیری شود. رئیس کمیسیون اروپا افزود: «ما در حال بازنگری در قوانین کمک‌های دولتی هستیم تا دولت‌ها اختیارات بیشتری برای حمایت از بخش‌های آسیب‌دیده از افزایش بهای انرژی داشته باشند.»

در بخش دیگری از این سخنان، رئیس کمیسیون اروپا خواستار تسریع برنامه‌های کاهش مصرف و نوسازی بخش صنعت شد و اشاره کرد که در حال حاضر، بیش از ۷۰ درصد از تولید برق در اتحادیه اروپا از طریق منابع تجدیدپذیر و انرژی هسته‌ای تأمین می‌شود.

اورسولا فون‌درلاین در پایان اعلام کرد که پیش از آغاز فصل تابستان، یک راهبرد جدید برای برقی‌سازی اقتصاد اروپا اعلام خواهد شد. هدف از این راهبرد، کاهش وابستگی به واردات خارجی و ایجاد ثبات بیشتر در قیمت‌ها عنوان شده است.