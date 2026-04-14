بازگشایی مرز "کیله" بهروی مسافران
ترافیک مرزی میان اقلیم کوردستان و ایران به روال عادی بازگشت
پس از وقفهای ۴۵ روزه، تردد مسافران از پایانه مرزی "کیله" در مرز میان اقلیم کوردستان و جمهوری اسلامی ایران از سر گرفته شد. با بازگشایی این پایانه، روند تردد در تمامی مبادی مرزی اقلیم کوردستان به حالت عادی بازگشته است؛ "کیله" آخرین ایستگاهی بود که فعالیتهای مسافری خود را مجدداً آغاز کرد.
پیش از این، تردد در پایانههای مرزی "حاج عمران" در استان اربیل و همچنین "باشماق"، "پشته"، "سیرانبند" و "شوشمی" در استانهای سلیمانیه و حلبچه عادیسازی شده بود. بازگشایی مرز "کیله" به دلیل بروز نقص در سیستمهای الکترونیکی و خطوط اینترنت در سمت ایران، با چند روز تأخیر مواجه شده بود.
اهمیت راهبردی مرز کیله گذرگاه "کیله" که تنها در ۲۸ کیلومتری شهر "قلعهدزه" (مرکز شهرستان پشدەر) واقع شده، یک مرز نیمهرسمی محسوب میشود. پیشینه مبادلات تجاری در این نقطه به سال ۱۹۹۱ بازمیگردد و حجم دادوستد در آن سال به سال افزایش یافته است.
بر اساس آمارها، حجم تجارت سالانه میان اقلیم کوردستان و ایران از طریق مرز "کیله"، رقمی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار برآورد میشود. روزانه بهطور متوسط ۱۵۰ تا ۲۰۰ کامیون حامل کالا، بهویژه میوه، ترهبار و مصالح ساختمانی، از ایران وارد اقلیم کوردستان میشوند.
گفتنی است حدود دو سال است که تردد مسافران با گذرنامه و به صورت قانونی در این مرز آغاز شده است. دولت اقلیم کوردستان در تلاش است تا با هماهنگی دولت مرکزی عراق و جمهوری اسلامی ایران، وضعیت این مرز را از نیمهرسمی به مرز بینالمللی و رسمی ارتقا دهد و تمامی زیرساختهای لازم را نیز برای این منظور فراهم کرده است.