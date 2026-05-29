پییت هگست: ذخایر نظامی ما در منطقه و جهان بیش از حد نیاز و در وضعیت بسیار مطلوبی است
ترامپ: توافق تنها با تضمین منافع آمریکا امضا میشود
دونالد ترامپ با برگزاری نشست در اتاق عملیات کاخ سفید، بر شروط سختگیرانهی واشینگتن برای توافق نهایی تأکید کرد؛ همزمان وزیر دفاع ایالات متحده از آمادگی نظامی برای ازسرگیری حملات در صورت شکست مذاکرات خبر داد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، با برگزاری نشستی دو ساعته در "اتاق عملیات" کاخ سفید با حضور مشاوران امنیت ملی، به بررسی آخرین روند دستیابی به تفاهم با ایران پرداخت. یک مقام مسئول در کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ تنها توافقی را امضا خواهد کرد که عدم دستیابی ایران به سلاح هستهای را بهطور کامل تضمین کرده و در راستای منافع ملی آمریکا باشد.
در همین پیوند، روزنامهی "نیویورک تایمز" به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که با وجود برگزاری این نشست، هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است؛ زیرا برخی موضوعات کلیدی، از جمله مسئلهی داراییهای مسدود شدهی ایران، همچنان در دست بررسی و گفتوگو قرار دارد.
شروط ترامپ: از امنیت دریانوردی تا نظارت هستهای
دونالد ترامپ در حساب کاربری خود در شبکهی اجتماعی "تروث" با اشاره به نشست اتاق عملیات، شروط اصلی واشینگتن را تشریح کرد. وی تأکید کرد که ایران باید متعهد شود "هرگز به سلاح یا بمب هستهای دست پیدا نخواهد کرد". رئیسجمهور ایالات متحده همچنین تصریح کرد که تنگهی هرمز باید فوراً و بدون هیچگونه هزینهای بهروی کشتیرانی بینالمللی بازگشایی شده و تمامی مینهای دریایی پاکسازی شوند.
بر اساس طرح پیشنهادی، کشتیهایی که به دلیل تحریمها در تنگهی هرمز متوقف شدهاند، فعالیت خود را از سر خواهند گرفت و تحریمها نیز لغو میشوند. همچنین مقرر شده است که ایالات متحده با هماهنگی ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی، مواد غنیشده را خارج و نابود کند و تا اطلاع ثانوی هیچگونه تبادل مالی صورت نگیرد.
هشدار پنتاگون: توافق بزرگ یا گزینهی نظامی
همزمان با این تحرکات دیپلماتیک، پیت هگست، وزیر دفاع ایالات متحده، روز شنبه در جریان سخنرانی در مجمع "گفتوگوی شانگریلا" در سنگاپور، هشدار داد که واشینگتن آماده است در صورت عدم دستیابی به توافق، حملات نظامی علیه ایران را از سر بگیرد. وی با تأکید بر قدرت دفاعی آمریکا اظهار داشت: "ما توانایی شروع دوبارهی حملات را داریم و ذخایر نظامی ما در منطقه و جهان بیش از حد نیاز و در وضعیت بسیار مطلوبی است."
پیت هگست افزود که دونالد ترامپ به دنبال یک "توافق بزرگ" است تا مانع از دستیابی ایران به سلاح هستهای شود. وی همچنین خاطرنشان کرد که علیرغم درگیری با ایران، ایالات متحده از منطقهی آسیا و اقیانوسیه غافل نشده و در حال تقویت بنیهی صنایع دفاعی خود برای افزایش چندبرابری تولید مهمات است.
بحران جهانی و میانجیگری پاکستان
درگیری میان ایالات متحده، اسرائیل و ایران که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۴ (۹ اسفند ۱۴۰۲) آغاز شده، تاکنون منجر به کشته شدن هزاران نفر در ایران و بروز بحران اقتصادی جهانی به دلیل افزایش قیمت انرژی شده است. این تنشها پس از بستن تنگهی هرمز توسط ایران شدت یافت.
در حال حاضر، تلاشهایی با میانجیگری پاکستان برای پایان دادن به این درگیری سه ماهه در جریان است. پیشنهاد فعلی شامل تمدید آتشبسِ آغاز شده در ماه آوریل برای ۶۰ روز دیگر است تا فرصت لازم برای مذاکرهکنندگان جهت رسیدن به یک توافق دائمی و پایان دادن به جنگ فراهم شود. با این حال، گزارشهای رسانهای از واشینگتن و تهران دربارهی جزئیات این تفاهم همچنان متفاوت و گاه متناقض ارزیابی میشود.