توقیف یک میلیارد دلار دارایی دیجیتال ایران توسط وزارت خزانهداری آمریکا
ایالات متحده وضع تحریمهای جدید علیه نهادهای ناظر بر تنگهی هرمز خبر داد
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد که مجموعهی جدیدی از تحریمها را در راستای مبارزه با تروریسم علیه چندین شخصیت و نهاد ایرانی وضع کرده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، با اشاره به روند تقابل مالی با تهران تاکید کرد که هرگونه اقدام برای لغو تحریمهای مالی و اقتصادی علیه ایران از سوی واشنتن، بسیار کند و با احتیاط فراوان انجام خواهد شد. وی تصریح کرد: "باید منتظر ماند و دید چه رخ میدهد، اما هر تحریمی که قرار باشد برداشته شود، این فرآیند بسیار آهسته خواهد بود."
وزیر خزانهداری آمریکا فاش کرد که مقامات این کشور موفق شدهاند مبلغ یک میلیارد دلار از سرمایهها و ارزهای دیجیتال (Crypto) متعلق به ایران را توقیف کنند. این اقدام در چارچوب فعالیتهای نظارتی و اعمال تحریمهایی است که داراییهای دیجیتال تهران را هدف قرار داده است.
دولت آمریکا در روز پنجشنبه ۲۸ مه ۲۰۲۶ (۷ خرداد ۱۴۰۵)، تحریمهای جدیدی را اعمال کرد که به طور مشخص "نهاد تازهتأسیس تهران برای نظارت بر ترافیک دریایی در تنگهی هرمز" را هدف قرار میدهد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که نهاد مذکور اقدام به وضع مالیات عبور و مرور به مبلغ ۲ میلیون دلار برای هر کشتی تانکر در تنگهی هرمز کرده بود.
اسکات بسنت در این باره گفت: "تلاش اخیر ارتش ایران برای باجگیری و اختلال در تجارت دریایی جهانی، گواهی روشن بر این است که سیاست فشارهای اقتصادی، مقامات ایران را به سطح بالایی از ناامیدی مالی رسانده است." همزمان با این اقدامات، محاصرهی دریایی بنادر ایران توسط آمریکا که بیش از یک ماه از آغاز آن میگذرد، همچنان ادامه دارد. پرزیدنت دونالد ترامپ تاکید کرده است که این رویکردهای سختگیرانه تا زمان آمادگی تهران برای امضای یک توافق نهایی و جامع ادامه خواهد یافت.