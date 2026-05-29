انقلاب در گردشگری اقلیم کوردستان؛ پروژه بیسابقه تلهکابین ۱۱ کیلومتری در رواندز
مدیریت گردشگری منطقه رواندز در اقلیم کوردستان عراق، از اجرای یک مسترپلان جامع و بینظیر برای تبدیل این منطقه به یکی از قطبهای اصلی گردشگری خاورمیانه خبر داد. ویژگی برجسته این طرح، احداث یک تلهکابین ۱۱ کیلومتری است که مناطق بکر کوهستانی را به یکدیگر متصل میکند.
امروز جمعه (۲۹ مه ۲۰۲۶ - ۸ خرداد ۱۴۰۵)، "پاریز یوسف"، مدیر گردشگری رواندز، با اشاره به امنیت پایدار و طبیعت منحصربهفرد منطقه اعلام کرد که آمار گردشگران سال به سال در حال افزایش است و دولت اقلیم کوردستان یک مسترپلان جامع را برای توسعه منطقه سوران و رواندز آماده کرده است.
وی در این باره گفت: یک شرکت نروژی طراحی این مسترپلان را بر عهده داشته است؛ چرا که طبیعت نروژ شباهت زیادی به طبیعت کوردستان دارد و ما میخواهیم از تجربه موفق آنها استفاده کنیم. سهم عمده این طرح بزرگ به شهرستان رواندز اختصاص یافته است.
طولانیترین تلهکابین منطقه و مسیرهای "هایکینگ"
مدیر گردشگری رواندز درباره جذابترین پروژه این طرح گفت: برنامه ما ساخت یک تلهکابین ۱۱ کیلومتری است که از دره مشهور "گلی علیبیگ" آغاز شده، از فراز کوههای "گورز" و سایر ارتفاعات عبور میکند و پس از گذر از مناطق "گورنوک" و "شنگلبانه"، در نهایت به "کوه کورک" متصل میشود. این یک پروژه بسیار جامع، کمنظیر و استثنایی در سطح منطقه خواهد بود.
او همچنین از طراحی یک پروژه ویژه در قلب دره رواندز خبر داد و افزود: در حال آمادهسازی یک مسیر اختصاصی برای علاقهمندان به پیادهروی و کوهنوردی (هایکینگ) هستیم، چرا که گروههای گردشگری و ماجراجو علاقه ویژهای به این منطقه دارند.
آمار چشمگیر گردشگران و توسعه فرهنگی
"پاریز یوسف" درباره آمار بازدیدکنندگان گفت: از میان ۷ تا ۸ میلیون گردشگری که سالانه به اقلیم کوردستان میآیند، تنها در سال ۲۰۲۴ بیش از یک میلیون و ۱۶۰ هزار نفر از منطقه ما بازدید کردند. این آمار در سال ۲۰۲۵ نیز تکرار شد و برای امسال (۲۰۲۶) پیشبینی میکنیم با افتتاح پروژههای جدید، این رقم رشد چشمگیری داشته باشد.
وی، در پایان به تلاشها برای حفظ بافت تاریخی اشاره کرد و گفت: رواندز تاریخ کهنی دارد. ما علاوه بر اجرای کمپینهای بزرگ حفظ محیط زیست، در حال بازسازی بازار قدیمی و خیابانهای فرهنگی شهر هستیم و به زودی موزه فرهنگ و تاریخ رواندز و اداره سوران را برای معرفی آثار باستانی به گردشگران تاسیس خواهیم کرد.
موقعیت جغرافیایی و فواصل جادهای
فاصله رواندز از مرز حاجی عمران (تمرچین پیرانشهر): حدود ۶۰ تا ۶۵ کیلومتر است. جاده کوهستانی اما آسفالت و باکیفیت است و با ماشین حدود ۱ ساعت تا یک ساعت و ربع طول میکشد. رواندز دقیقاً در مسیر مرز به سمت اربیل قرار دارد.
فاصله از اربیل (پایتخت اقلیم): حدود ۱۱۰ تا ۱۲۰ کیلومتر است که با ماشین حدود یک ساعت و نیم ساعت زمان میبرد.
تاریخچه رواندز؛ پایتخت قدیمی و سرافراز میرنشینان
رواندز، فراتر از یک منطقه طبیعتگردی، یک شهر بسیار کهن و تاریخی است.
پایتخت میرنشین سوران: رواندز در قرنهای گذشته، پایتخت "امارت سوران" (یک حکومت قدرتمند و مستقل کوردی) بود.
دوران پاشای کور (پاشای کور): مشهورترین دوره تاریخی این شهر مربوط به اوایل قرن ۱۹ میلادی و حکمرانی "میر محمد" معروف به پاشای کور است. او در رواندز کارخانه اسلحهسازی و ضرب سکه راه انداخت و توپهای جنگی بزرگی ساخت که هنوز بقایای آنها در شهر موجود است.
موقعیت استراتژیک: به دلیل قرار گرفتن میان کوههای سرپوشیده و استوار زاگرس (کوه کورک، هندرین، زوزک و برادوست)، این شهر همواره دژ محکم نظامی و تجاری منطقه بوده است.
جاهایی که در رواندز نباید از دست بدهید
اگر به رواندز رفتید، این جاذبههای فوقالعاده را در برنامه خود بگذارید:
دره رواندز: یک دره عمیق، مخوف و بینظیر شبیه به گرند کانیون آمریکا که تماشای آن از بالای صخرهها آدرنالین شما را بالا میبرد.
آبشار گلی علیبیگ: یکی از زیباترین و بلندترین آبشارهای عراق که تصویر آن روی اسکناسهای ۲۵ هزار دیناری عراق چاپ شده است.
آبشار بیخال: آبشاری بزرگ و خروشان که در دل کوه جاری است و دور تا دور آن پر از رستورانها و آلاچیقهای سنتی است.
مجموعه توریستی پانورامای رواندز (شنگلبانه): دارای شهربازی، سورتمه ریلی کوهستانی هیجانانگیز و ویلاهای اقامتی با چشمانداز دره.
تلهکابین (کوه کورک - (Korek Mountain تلهکابینی طولانی که شما را به بالای کوه کورک میبرد. در زمستانها این کوه برفی و مرکز اسکی است و در تابستانها هوایی کاملاً خنک دارد. (پروژه ۱۱ کیلومتری جدید نیز قرار است به همین کوه وصل شود).