روبیو: نقش رهبری وی در پروندههای سوریه و عراق ادامه دارد
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، اعلام کرد که با وجود پایان ماموریت تام باراک به عنوان فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه، وی همچنان نقش کلیدی و پیشرو در هدایت پروندههای سوریه و عراق را در دولت دونالد ترامپ بر عهده خواهد داشت.
روبیو روز جمعه (۸ خرداد ۱۴۰۵ / ۲۹ مه ۲۰۲۶) در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: "سفیر تام باراک نقش بینظیری به عنوان فرستاده ویژه ما در امور سوریه ایفا کرده است. هرچند این عنوان در حال انقضا است، اما او به ایفای نقش رهبری برای دولت ترامپ در هر دو پرونده سوریه و عراق ادامه خواهد داد؛ جایی که تخصص، روابط گسترده و درک او از دستورکار «اول آمریکا» (America First) همچنان پیروزیهای مهمی برای کشورمان به ارمغان خواهد آورد."
تام باراک، که همزمان سفیر آمریکا در ترکیه است، در ۲۳ مه ۲۰۲۵ (اردیبهشت ۱۴۰۴) به عنوان فرستاده ویژه امور سوریه منصوب شد. این انتصاب در چارچوب بازنگری سیاستهای دولت ترامپ نسبت به سوریه پس از سقوط رژیم بشار اسد انجام گرفت و با تمرکز بر کاهش تحریمها، تقویت ثبات منطقهای و تعامل با دولت موقت دمشق به رهبری احمد الشرع همراه بود.
باراک در طول یک سال گذشته دیپلماسی فعالی بین آنکارا، دمشق و دیگر پایتختهای منطقهای انجام داد و در موضوعاتی مانند آتشبسها، رفع تحریمها و تعامل با دولت جدید سوریه نقش محوری داشت. او همچنین به عنوان چهرهای کلیدی در روابط واشنگتن با بغداد ظاهر شده است، بهویژه پس از چالشهایی که در مدیریت پرونده عراق پس از انتصاب مارک ساوایا (یا ساوایا) به عنوان فرستاده ویژه عراق پیش آمده بود.
پایان عنوان رسمی "فرستاده ویژه سوریه" ظاهراً طبق محدودیتهای قانونی یا اداری رخ داده، اما دولت ترامپ با حفظ باراک در موقعیت سفارت ترکیه، عملاً او را در مرکز سیاستگذاری خود نسبت به دمشق و بغداد نگه داشته است. این تصمیم نشاندهنده اعتماد بالای روبیو و ترامپ به تجربه باراک (بهویژه روابط نزدیک با ترکیه) و رویکرد واقعگرایانه "اول آمریکا" در منطقه است.