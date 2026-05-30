تغییر در برنامهی پروازهای بینالمللی به خاورمیانه
اعلام زمانبندی جدید برای اربیل و بغداد
در پی تشدید تنشهای نظامی در منطقه، شرکتهای هواپیمایی بزرگ جهان برنامهی بازگشت تدریجی و یا تمدید تعلیق پروازهای خود به مقصد خاورمیانه و اقلیم کوردستان را اعلام کردند.
به دلیل افزایش تنشهای نظامی میان ایران، اسرائیل و ایالات متحده که از اواخر فوریه ۲۰۲۶ (بهمن ۱۴۰۴) آغاز شد، اکثر شرکتهای هواپیمایی معتبر جهان تغییراتی اساسی در برنامهی پروازهای خود به خاورمیانه اعمال کرده و بسیاری از مسیرها را برای مدت نامعلومی به تعویق انداختهاند.
بر اساس گزارش خبرگزاری "رویترز" و سایر منابع رسمی، شرکتهای بزرگی همچون "لوفتهانزا"، "بریتیش ایرویز"، "ایر فرانس" و "دلتا" پروازهای خود را به مقاصد تلآویو، دبی، دوحه و ریاض تعلیق کردهاند. برخی از این محدودیتها تا پایان سال ۲۰۲۶ (دی ۱۴۰۵) ادامه خواهد داشت.
وضعیت پروازها به مقصد عراق و اقلیم کوردستان
در رابطه با مسیرهای پروازی به مقصد عراق و " اقلیم کوردستان"، آخرین وضعیت به شرح زیر اعلام شده است:
- شرکت هواپیمایی "ایژین ایرلاینز" یونان، تمامی پروازهای خود به مقصد "اربیل" و بغداد را تا تاریخ ۲ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۱ تیر ۱۴۰۵) لغو کرده است.
- گروه هواپیمایی "لوفتهانزا" و "یورووینگز" پروازهای خود به مقصد "اربیل" را تا پایان ژوئن یا اکتبر ۲۰۲۶ (تیر یا مهر ۱۴۰۵) به تعویق انداختهاند.
- شرکت "ترکیش ایرلاینز" نیز تعلیق پروازهای خود به عراق و برخی کشورهای حوزهی خلیج فارس را تا اوایل ژوئن ۲۰۲۶ (خرداد ۱۴۰۵) تمدید کرده است.
بازگشت تدریجی برخی خطوط هوایی
در مقابل این تعلیقها، برخی شرکتها از جمله "آئروفلوت" روسیه و "مالزی ایرلاینز" در نظر دارند پروازهای خود را بهصورت تدریجی از ماههای ژوئن و ژوئیه ۲۰۲۶ (خرداد و تیر ۱۴۰۵) از سر بگیرند. با این حال، اکثر خطوط هوایی همچنان از ورود به حریم هوایی عراق، ایران و سوریه اجتناب میکنند. این اختلالات که از تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) و پس از حملات ایالات متحده و اسرائیل آغاز شد، تأثیرات گستردهای بر جابهجایی مسافران و اقتصاد منطقه برجا گذاشته است.