تخلیه‌ بی‌ضابطه اروگاه‌های محل استقرار داعش وضعیت را بحرانی‌تر کرده است

5 ساعت پیش

گزارش جدید نهادهای اطلاعاتی آمریکا نشان‌دهنده‌ فرار گسترده‌ عناصر تروریستی از زندان‌ها و تخلیه‌ی بی‌ضابطه‌ی اردوگاه‌های شمال شرقی سوریه است که تهدیدی جدی برای امنیت منطقه محسوب می‌شود.

دفتر بازرس کل ایالات متحده در گزارش جدید خود که در ماه مه ۲۰۲۶ (اردیبهشت ۱۴۰۵) منتشر شده است، هشدار داد که فرار گسترده‌ی مبارزان داعش و خانواده‌های آنان از زندان‌ها و اردوگاه‌های شمال شرقی سوریه، خطر ظهور نسل جدیدی از این سازمان تروریستی را به‌شدت افزایش داده است.

بر اساس گزارش‌های اطلاعاتی آمریکا و داده‌های منتشر شده توسط منابعی همچون "وال‌استریت ژورنال"، در ابتدای سال ۲۰۲۶ (دی ۱۴۰۴) هم‌زمان با عقب‌نشینی نیروهای دموکراتیک سوریه و ورود نیروهای دولتی، خلأ امنیتی بزرگی در منطقه ایجاد شد. این وضعیت منجر به تخلیه‌ی بی‌ضابطه و گسترده‌ی اردوگاه "الهول" در نزدیکی حسکه شد؛ اردوگاهی که پیش‌تر حدود ۲۳ هزار و ۴۰۰ نفر، عمدتاً از خانواده‌های اعضای داعش، در آن نگهداری می‌شدند. در حال حاضر جمعیت این اردوگاه به کمتر از ۱ هزار و ۵۰۰ نفر کاهش یافته و بخش عمده‌ی زنان و کودکان خارجی به‌صورت قاچاقی از این مرکز خارج شده‌اند.

تخمین فرار ۲۰ هزار نیروی مرتبط با داعش

اطلاعات ایالات متحده تخمین می‌زند که بین ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر از افراد مرتبط با داعش اکنون بدون برجا گذاشتن هیچ اثری در منطقه پراکنده شده‌اند. همچنین گزارش شده است که حدود ۱ هزار و ۵۰۰ زندانی از زندان "شدادی" و سایر مراکز بازداشت فرار کرده‌اند. شبکه‌های قاچاق و سلول‌های خفته‌ی داعش از این خلأ امنیتی به‌ویژه در بیابان‌های سوریه و مناطق مرزی عراق بهره‌برداری کرده‌اند.

تهدید راهبردی و بازسازی توان نظامی

گزارش‌های بین‌المللی و منابع محلی در سوریه تأکید دارند که این فرارهای گسترده، یک تهدید "راهبردی" جدی ایجاد کرده و فرصتی طلایی در اختیار داعش قرار داده است تا نیروهای خود را بازسازی و سلول‌های خفته‌ی خود را در مناطق بیابانی سوریه و مرزهای عراق تقویت کند. هرچند ایالات متحده برای کاهش خطرات، حدود ۵ هزار و ۷۰۰ نفر از زندانیان مهم را به عراق منتقل کرده است، اما نگرانی‌های امنیتی در سطح منطقه همچنان به قوت خود باقی است.