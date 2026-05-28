1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) بازارهای جهانی سهام امروز جمعه ۲۹ مه عمدتاً صعودی بودند و همزمان قیمت نفت کاهش یافت؛ روندی که ناشی از افزایش امیدها به دستیابی ایالات متحده و ایران به توافقی برای تمدید آتش‌بس عنوان می‌شود.

بازار نفت طی هفته جاری تحت تأثیر گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال توافق میان واشینگتن و تهران با نوسانات قابل توجهی روبه‌رو بود؛ توافقی که می‌تواند مسیر عادی انتقال انرژی از تنگه راهبردی هرمز را بار دیگر تضمین کند.

با این حال، این امیدها پس از حملات نظامی تازه آمریکا به ایران در شامگاه چهارشنبه و پاسخ متقابل سپاه پاسداران با هدف قرار دادن یک پایگاه هوایی آمریکا در منطقه، برای مدتی تضعیف شد.

منابع آمریکایی به خبرگزاری فرانسه گفته‌اند که تا عصر پنجشنبه، مذاکرات به سمت توافقی برای تمدید آتش‌بس شکننده به مدت ۶۰ روز پیش رفته و تنها در انتظار تأیید نهایی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، است.

انتشار این خبر موجب شد روند نزولی اولیه بازارهای وال‌استریت معکوس شود و شاخص‌های اصلی بورس آمریکا معاملات امروز جمعه را با رشد به پایان برسانند.

بورس‌های اروپایی نیز عملکرد مثبتی داشتند؛ به‌طوری‌که شاخص‌های لندن، پاریس و فرانکفورت در معاملات میانه روز افزایش یافتند.

درن ناتان، رئیس تحقیقات سهام در شرکت «هارگریوز لانسداون»، گفت: «اگرچه جزئیات توافق احتمالی هنوز محدود است، اما معامله‌گران نفت با خوش‌بینی معتقدند پایان اختلالات منطقه‌ای نزدیک شده است.»

در پی این تحولات، شاخص نفت برنت نزدیک به دو درصد کاهش یافت.

بازار سهام آمریکا روز پنجشنبه نیز با وجود انتشار چند شاخص اقتصادی ضعیف، رشد کرده بود. نرخ تورم مورد توجه فدرال رزرو در ماه آوریل به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۲۳ رسید و همزمان رشد اقتصادی سه‌ماهه نخست سال نیز کاهش یافت.

ترکیب تورم بالا و کند شدن رشد اقتصادی، احتمال کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را کاهش داده است؛ موضوعی که برخلاف درخواست‌های مکرر ترامپ برای کاهش نرخ‌ها با هدف تقویت اقتصاد ارزیابی می‌شود.

متیو مارتین، تحلیلگر مؤسسه آکسفورد اکونومیکس، در این باره نوشت: «با تعدیل قیمت نفت و کاهش احتمال وقوع بدترین سناریوها، ریسک رکود اقتصادی نیز رو به کاهش است.»

او همچنین تأکید کرد که علاوه بر کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی، رشد بازارهای سهام عمدتاً ناشی از فصل قوی انتشار گزارش‌های درآمدی شرکت‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی بوده است.

رشد شتابان صنعت هوش مصنوعی در هفته‌های اخیر جهش قابل توجهی در بازار فناوری ایجاد کرده و ارزش بازار شرکت‌های تراشه‌سازی «میکرون» و «SK hynix» را به بیش از یک تریلیون دلار رسانده است.

در بازارهای آسیایی، بورس سئول با رشد ۳.۶ درصدی پیشتاز بود و شاخص نیکی توکیو نیز در بالاترین سطح تاریخی خود بسته شد. بازار هنگ‌کنگ نیز افزایش قابل توجهی را ثبت کرد، اما شاخص شانگهای ۰.۷ درصد افت داشت.

در اروپا، توجه سرمایه‌گذاران به نشست مهم رهبران اروپایی در امروز جمعه معطوف شده است؛ نشستی که قرار است در آن راهکارهای مقابله با کسری تجاری فزاینده با چین بررسی شود.

کمیسیونرهای اتحادیه اروپا همچنین درباره اقدامات احتمالی برای حمایت از شرکت‌های اروپایی در برابر آنچه بروکسل «رقابت ناعادلانه شرکت‌های چینی» توصیف می‌کند، گفت‌وگو خواهند کرد.

داده‌های رسمی منتشرشده صبح امروز جمعه نیز نشان داد اقتصاد فرانسه در سه‌ماهه نخست سال، نسبت به سه‌ماهه پایانی سال گذشته ۰.۱ درصد کوچک‌تر شده است؛ رقمی که نسبت به برآورد قبلیِ رشد صفر، کاهش محسوسی را نشان می‌دهد.

ارقام کلیدی بازارها تا ساعت ۱۰:۴۵ به وقت گرینویچ:

نفت برنت دریای شمال: کاهش ۱.۸ درصدی به ۹۲.۰۳ دلار در هر بشکه

نفت وست تگزاس اینترمدیت: کاهش ۱.۸ درصدی به ۸۷.۲۶ دلار در هر بشکه

شاخص‌های سهام:

لندن (FTSE 100): رشد ۰.۳ درصدی تا ۱۰٬۴۵۴.۰۶ واحد

پاریس (CAC 40): رشد ۰.۸ درصدی تا ۸٬۲۵۴.۷۵ واحد

فرانکفورت (DAX): رشد ۰.۲ درصدی تا ۲۵٬۱۳۲.۶۴ واحد

هنگ‌کنگ (هانگ‌سنگ): رشد ۰.۷ درصدی تا ۲۵٬۱۸۲.۳۹ واحد

توکیو (Nikkei 225): رشد ۲.۵ درصدی تا ۶۶٬۳۲۹.۵۰ واحد

شانگهای کامپوزیت: افت ۰.۷ درصدی تا ۴٬۰۶۸.۵۷ واحد

داوجونز نیویورک: رشد ۰.۱ درصدی تا ۵۰٬۶۶۸.۹۷ واحد

بازار ارز:

یورو/دلار: کاهش از ۱.۱۶۴۷ به ۱.۱۶۴۶

پوند/دلار: کاهش از ۱.۳۴۴۱ به ۱.۳۴۱۴

دلار/ین: افزایش از ۱۵۹.۲۵ به ۱۵۹.۲۷

یورو/پوند: افزایش از ۸۶.۶۶ به ۸۶.۸۰ پنس

ای‌اف‌پی/ب.ن