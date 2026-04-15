در میان تلاطم‌های خاورمیانه، اقلیم کوردستان عراق به عنوان مقصدی امن و "جزیره‌ای آرام" برای پیروان ادیان و مذاهب مختلف شناخته می‌شود. صدها سال است که پیروان هشت آیین گوناگون در این جغرافیا با صلح و صفا در کنار یکدیگر زندگی کرده و در مراسم و مناسبت‌های مذهبی یکدیگر مشارکتی فعالانه دارند.

بر اساس قانون شماره ۵ سال ۲۰۱۵ پارلمان کوردستان، هشت آیین و مذهب (اسلام، مسیحیت، ایزدی، بهائی، صابئی مندایی، یهودی، زرتشتی و کاکه‌ای) به رسمیت شناخته شده‌اند. این جوامع همگی در وزارت اوقاف و امور دینی دولت اقلیم کوردستان دارای نمایندگی رسمی هستند.

نبز اسماعیل، سخنگوی وزارت اوقاف، در این باره می‌گوید: تمامی این پیروان فعالیت‌های مذهبی آزادانه دارند و پیوند عمیقی میان آن‌ها برقرار است؛ تا جایی که حضور در مراسم‌های یکدیگر به یک فرهنگ عمومی تبدیل شده است.

طبق آمارهای رسمی تا پایان سال ۲۰۲۳، در اقلیم کوردستان بیش از ۵ هزار و ۸۰۰ مسجد، ۱۴۵ کلیسا و ۴۰۰ مکان مذهبی متعلق به سایر آیین‌ها وجود دارد. نکته قابل توجه اینجاست که برخی از این مکان‌ها به صورت مشترک توسط دو آیین (مانند مسلمانان و مسیحیان) برای عبادت استفاده می‌شوند. دولت اقلیم کوردستان در کابینه نهم با تشکیل "مدیریت ویژه همزیستی دینی" و برگزاری کنفرانس‌های آکادمیک، تلاش کرده است تا این میراث فرهنگی را به صورت علمی و نهادینه تقویت کند.

دولت اقلیم کوردستان با هدف تنوع‌بخشی به اقتصاد و معرفی میراث تاریخی خود، بخش جدیدی تحت عنوان "گردشگری مذهبی" در دفتر وزیر اوقاف تأسیس کرده است. این واحد در حال طراحی پروژه‌های مرمت و بازسازی مکان‌های باستانی مذهبی است تا آن‌ها را به قطب‌های جذب گردشگر از سراسر جهان تبدیل کند. همچنین تدوین دفترچه‌های راهنمای گردشگری به سه زبان کوردی، عربی و انگلیسی از دیگر اقدامات عملی برای استقبال از گردشگران بین‌المللی است.