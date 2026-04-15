اکران فیلم سینمایی «سیمای خاکستر» در اربیل

فیلم سینمایی خاکستر روایتی از جنگ و جستجوی حقیقت

2 ساعت پیش

مدیریت سینمای اربیل در چارچوب پروژه‌ی «سینما و مخاطب»، فیلم سینمایی «سیمای خاکستر» را با حضور چهره‌های هنری و با تاکید بر پیام همزیستی مسالمت‌آمیز در امپایر سینما به نمایش گذاشت.

روز چهارشنبه، ۱۵ آوریل ۲۰۲۶ (۲۶ فروردین ۱۴۰۵)، مدیریت سینمای اربیل فیلم سینمایی «سیمای خاکستر» را در امپایر سینمای این شهر برای علاقه‌مندان اکران کرد.

شاخوان مصطفی، مدیر سینمای اربیل، در گفتگو با شبکه کوردستان۲۴ اعلام کرد که این فیلم به کارگردانی شاخوان ادریس ساخته شده و مدت زمان آن یک ساعت و ۱۵ دقیقه است. در این اثر سینمایی، بازیگرانی چون ناصر حسن، انور شیخانی، گووار انور، تحسین بلبل، محمد شیروانی و شاخوان مصطفی ایفای نقش می‌کنند.

وی در تشریح داستان این اثر افزود: «این فیلم با روایتی دراماتیک و عمیق، مرزهای گذشته و حال را در هم می‌آمیزد و نشان می‌دهد که چگونه خاطرات و فجایع می‌توانند درون انسان را دگرگون سازند. داستان بر محور شخصیتی شکل گرفته است که در دوران جنگ و آوارگی، خانواده و زندگی آرام خود را از دست می‌دهد. این فاجعه نقطه‌ی آغاز تغییری عمیق در درون اوست؛ به‌گونه‌ای که از آن پس، زندگی برای وی تنها به معنای ادامه‌ی حیات نیست، بلکه به جستجویی برای یافتن معنا و حقیقتی گمشده تبدیل می‌شود.»

مدیر سینمای اربیل با تاکید بر اهمیت تولید و نمایش چنین آثاری تصریح کرد: «درهای ما به روی تمامی اقشار جامعه، اعم از کورد و سایر ملت‌ها باز است. پیام کوردستان، پیام همزیستی است؛ از این رو، تمامی هنرمندان از هر طیف و قومیتی که پروژه‌ی هنری، به‌ویژه در حوزه‌ی سینما داشته باشند، مورد حمایت ما قرار می‌گیرند و همانند سایرین به آن‌ها خدمت‌رسانی خواهد شد.»

شایان ذکر است که مدیریت سینمای اربیل در فصل بهار و در چارچوب پروژه‌ی «سینما و مخاطب»، هر هفته روزهای چهارشنبه ساعت ۱۸:۰۰، فیلم‌های سینمایی را به‌صورت رایگان در امپایر سینمای اربیل به نمایش می‌گذارد.